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18:28 (мск), источник: НТА-Приволжье

Все школы Выксы Нижегородской области закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ

Также приостановлена работа учреждений дополнительного образования Выксы.

Как сообщается на официальном сайте г. о.г. Выкса Нижегородской области, все общеобразовательные учреждения городского округа закрыты на карантин. Согласно информации, такая мера принята с 21 по 27 февраля включительно в связи с осложнением эпидемиологической ситуации по гриппу и ОРВИ.

Также на этот же период приостановлена работа учреждений дополнительного образования Выксы.

Напомним, более 80 школ и 20 детсадов Нижегородской области находились на карантине по гриппу и ОРВИ на конец прошлой недели.

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