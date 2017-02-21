Все школы Выксы Нижегородской области закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ

Как сообщается на официальном сайте г. о.г. Выкса Нижегородской области, все общеобразовательные учреждения городского округа закрыты на карантин. Согласно информации, такая мера принята с 21 по 27 февраля включительно в связи с осложнением эпидемиологической ситуации по гриппу и ОРВИ.

Также на этот же период приостановлена работа учреждений дополнительного образования Выксы.

Напомним, более 80 школ и 20 детсадов Нижегородской области находились на карантине по гриппу и ОРВИ на конец прошлой недели.