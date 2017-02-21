Прямые рейсы в Киров и Пензу запустят из нижегородского аэропорта

Прямые рейсы в Киров и Пензу запустят из Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба нижегородского международного аэропорта Стригино.

Авиакомпания Dexter возобновляет полеты в по популярным российским направлениям. Рейсы в Киров и Пензу будут выполняться трижды в неделю. В Киров можно будет отправиться в понедельник, среду, четверг и пятницу, в Пензу — во вторник, четверг и субботу.

Время вылета в Киров из Стригино — 7:45 (понедельник, среда, пятница) и в 14:35 (четверг). Время в пути составит 1:05. В Пензу воздушное судно отправляется в 7:35, обратно — в 15:05. Перевозить пассажиров будет одномоторный турбовинтовой самолет Пилатус (ПС-12) вместимостью девять человек.