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18:25 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Прямые рейсы в Киров и Пензу запустят из нижегородского аэропорта

Новые авиарейсы открываются из Нижнего Новгорода.

Прямые рейсы в Киров и Пензу запустят из Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба нижегородского международного аэропорта Стригино.

Авиакомпания Dexter возобновляет полеты в по популярным российским направлениям. Рейсы в Киров и Пензу будут выполняться трижды в неделю. В Киров можно будет отправиться в понедельник, среду, четверг и пятницу, в Пензу — во вторник, четверг и субботу.

Время вылета в Киров из Стригино — 7:45 (понедельник, среда, пятница) и в 14:35 (четверг). Время в пути составит 1:05. В Пензу воздушное судно отправляется в 7:35, обратно — в 15:05. Перевозить пассажиров будет одномоторный турбовинтовой самолет Пилатус (ПС-12) вместимостью девять человек.

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