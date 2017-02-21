Белорусская школа полностью перейдет на новые программы в 2021—2022 учебному году

«Окончательный переход на новые учебные программы в 10-х и 11-х классах произойдет в 2020—2021 и 2021−2022 учебных годах соответственно», — проинформировала заместитель директора по научно-методической работе Национального института образования Министерства образования Валентина Гинчук. По ее словам, сейчас для этих классов действуют так называемые переходные программы.

Новые учебные программы внедряются в образовательный процесс поэтапно. То же касается и школьных учебников. В скором времени будет объявлен конкурс на создание учебных пособий, которые должны быть изданы к 2019−2020 учебному году. В ближайшей перспективе будет объявлен конкурс на создание учебных пособий для 10-х и 11-х классов.

К 2017−2018 учебному году планируется издать более 30 новых пособий. Среди них в основном будут учебники для третьеклассников и семиклассников. Это обусловлено тем, что именно в следующем году в этих классах будут внедряться обновленные учебные программы.