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16:06 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

В ближайшие три дня Кубань зальют дожди

Краснодар, 21 февраля, KrasnodarMedia. Со 21 по 23 февраля на Кубани прольют сильные дожди.

Температура воздуха днем ожидается до +5−10°С, местами до +12°С. Ночью похолодает до −3…+2°С, местами в западной половине до +4°С. Ветер южный, юго-западный, 4−9 метров в секунду, местами порывы до 10−15 метров в секунду.

На Черноморском побережье утром и днем прольется дождь. Ветер южный, юго-западный, местами порывы до 15−17 метров в секунду. Температура воздуха ночью +2−7°С, днем +5−10°С, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на сайт Краснодарского краевого гидрометеоцентра.

Следующие двое суток дождь не сбавит оборотов, местами даже усилится. Температура воздуха ночью составит от 0 до +15°С, днем — +3−8°С, по югу до +12°С. Ветер юго-западный, западный, 6−11 метров в секунду, местами порывы 15−20 метров в секунду.

На Черноморском побережье местами дождь, в середине периода в отдельных пунктах сильный ливень. Ветер южный, юго-западный, 12−14 метров в секунду, местами порывы до 15−18 метров в секунду, в отдельных пунктах до 22 метров в секунду. Температура воздуха ночью +2−7°С, днем +5−10°С градусов тепла.

В Краснодаре дождь не сильно разойдется: ожидается кратковременный утром и вечером. Температура поднимется до +8°С. В среду и четверг погода существенно не изменится.

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