В ближайшие три дня Кубань зальют дожди
Краснодар, 21 февраля, KrasnodarMedia. Со 21 по 23 февраля на Кубани прольют сильные дожди.
Краснодар, 21 февраля, KrasnodarMedia. Со 21 по 23 февраля на Кубани прольют сильные дожди.
Температура воздуха днем ожидается до +5−10°С, местами до +12°С. Ночью похолодает до −3…+2°С, местами в западной половине до +4°С. Ветер южный,
На Черноморском побережье утром и днем прольется дождь. Ветер южный,
Следующие двое суток дождь не сбавит оборотов, местами даже усилится. Температура воздуха ночью составит от 0 до +15°С, днем — +3−8°С, по югу до +12°С. Ветер
На Черноморском побережье местами дождь, в середине периода в отдельных пунктах сильный ливень. Ветер южный,
В Краснодаре дождь не сильно разойдется: ожидается кратковременный утром и вечером. Температура поднимется до +8°С. В среду и четверг погода существенно не изменится.