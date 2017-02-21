Роспотребнадзор требует признать незаконным полигон отходов в Выксе

Роспотребнадзор по Нижегородской области требует через суд признать незаконным полигон отходов в Выксе, сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Ведомство считает, что деятельность по обращению с отходами производства, включающая в себя переработку древесины и сжигание отходов, является на участке в Выксе незаконной. Специалисты отмечают, что на протяжении последних лет в адрес Роспотребнадзора поступают обращения от местных жителей на работу полигона.

«Результаты деятельности предприятия несут угрозу жизни и здоровью жителей близлежащих домов, воздух насыщен оксидом углерода», — отмечается в сообщении.

Было проведено лабораторное исследование качества атмосферного воздуха, и выяснилось, что пробы не соответствуют требованиям СанПиН. В настоящее время дело находится на рассмотрении в суде.