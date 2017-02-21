В Брюсселе запретили производство фуа-гра

Такое решение, по ее словам, было вызвано тем, что власти Брюсселя запрещают принудительное кормление животных. А фуа-гра, как известно — это специальным образом приготовленная печень откормленного гуся или утки.

Принудительное кормление приравнивается к пыткам. Я не могу позволить это. Животные вынуждены глотать большое количество пищи. Это создает очень много стресса для них, и они испытывают трудности с дыханием. Печень животного может вырасти до 1 кг, в то время как в нормальных условиях ее вес едва достигает 100 граммов

Фуа-гра (в переводе с французского «жирная печень») считается французским деликатесом, однако право первооткрывателей блюда принадлежит древним египтянам — именно к ним восходит практика принудительного кормления птицы. Египтяне искусственно откармливали несколько видов водоплавающих птиц, в том числе гусей, измельченным зерном, предварительно обжаренным и вымоченным. В дальнейшем рецепт приготовления фуа-гра перешел к евреям, а позже — к римлянам, у которых завоевал огромную популярность. Французам авторство создания деликатеса приписывается потому, что именно у них появились первые документальные рецепты приготовления блюда.