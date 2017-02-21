В Брюсселе запретили производство фуа-гра

Такое решение, по ее словам, было вызвано тем, что власти Брюсселя запрещают принудительное кормление животных. А фуа-гра, как известно — это специальным образом приготовленная печень откормленного гуся или утки.
Принудительное кормление приравнивается к пыткам. Я не могу позволить это. Животные вынуждены глотать большое количество пищи. Это создает очень много стресса для них, и они испытывают трудности с дыханием. Печень животного может вырасти до 1 кг, в то время как в нормальных условиях ее вес едва достигает 100 граммов
Бьянка Дебаетсгоссекретарь Бельгии по вопросам благосостояния животных
Дебаетс отметила, что по результатам недавнего исследования, 84% бельгийцев поддерживают этот запрет.
Фуа-гра (в переводе с французского «жирная печень») считается французским деликатесом, однако право первооткрывателей блюда принадлежит древним египтянам — именно к ним восходит практика принудительного кормления птицы. Египтяне искусственно откармливали несколько видов водоплавающих птиц, в том числе гусей, измельченным зерном, предварительно обжаренным и вымоченным. В дальнейшем рецепт приготовления фуа-гра перешел к евреям, а позже — к римлянам, у которых завоевал огромную популярность. Французам авторство создания деликатеса приписывается потому, что именно у них появились первые документальные рецепты приготовления блюда.
В настоящее время фуа-гра производят в пяти странах Евросоюза — во Франции, Испании, Болгарии, Венгрии и в Бельгии, однако в бельгийский закон от 1986 года теперь вносится поправка о том, что в столице этот деликатес более производить не разрешается. Как отмечает ВРТ, этот запрет имеет больше символическое значение, так как в самом Брюсселе производителей фуа-гра мало. В свою очередь власти надеются, что остальные регионы последуют примеру Брюсселя и тоже покончат с производством этого продукта.