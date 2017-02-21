Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В шоу «Модный приговор» сменился ведущий
Украинские политики поглумились над смертью постпреда РФ в ООН
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Катя Гордон отправилась рожать в прямом эфире
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
СМИ опубликовали видео убийства брата лидера КНДР Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент нападения на Ким Чен Нама
Киану Ривз объяснил, почему никогда не станет отцом
В Англии младенца изъяли из семьи из-за «нестандартных» взглядов отца
8 способов поклеить обои иначе
Налог на недвижимость в Москве снизят вдвое
Ляшко поглумился над смертью Чуркина - СМИ
Названа предварительная причина смерти Чуркина
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак против Брежневой: последний шанс
СМИ: Кадыров написал обращение в связи со смертью Виталия Чуркина
Эксперт о мерах Путина по ДНР: Предупредил Трампа
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней»
Eclipse Cross — новый японский кроссовер
Фоторепортажи
10«День без иммигрантов»
1275-летие Солнца нации
14В США прошла самая престижная выставка собак
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
16:31 (мск), источник: Lenta.Ru

НАСА пообещало раскрыть тайну экзопланет на пресс-конференции

НАСА анонсировало пресс-конференцию, посвященную ряду открытий, которые связаны с экзопланетами.

Источник: AP 2017

В представленном на сайте агентства анонсе сообщается, что мероприятие будет посвящено важнейшему событию в области изучения космоса, однако подробности тщательно скрываются.

Читайте также
НАСА сфотографировало крупнейшую луну Солнечной системы

Предполагается, что НАСА сообщит о том, что за пределами Солнечной системы найдена одна или несколько экзопланет, на которых существуют благоприятные условия для жизни.

В июле 2016 года аэрокосмическое агентство США уже проводило похожую конференцию, где главный научный сотрудник НАСА Эллен Стофан рассказала о существовании более 1280 экзопланет вне Солнечной системы, которые были обнаружены с помощью телескопа «Кеплер». С этого момента и по настоящий день ученые пристально изучают космические тела, которые ведут себя наподобие Солнца, обращаясь вокруг звезд.

Трансляция начнется 22 февраля в 21:00 по московскому времени и будет проходить на телеканале NASA TV и на официальном сайте аэрокосмического агентства. В ходе конференции у пользователей сети будет возможность задать вопросы в Twitter с хештегом #askNASA.

Экзопланетами называются внесолнечные планеты, которые обращаются вокруг звезды, не являющейся Солнцем.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Трамп нашел виновника бардака в США
Путин посмертно наградил Виталия Чуркина орденом Мужества
Песков прокомментировал идею отказа от наличных
Порошенко призвал ЕС усилить санкции против России
Ильхам Алиев назначил свою жену первым вице-президентом страны
Шойгу: Развитие ядерных сил остается для России приоритетом
Израильтянин, убивший палестинца, приговорен к 1,5 годам тюрьмы
В Барселоне полиция открыла огонь по угнанному грузовику с газом
Спорт
Месси потребовал от «Барселоны» избавиться от трех футболистов В ином случае аргентинский форвард откажется подписывать с каталонцами новый контракт
Авто
Превышение скорости: власти хотят отменить «бесплатные» 20 км/ч В России могут снова снизить зазор для безнаказанного превышения скорости
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду на то, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
В шоу «Модный приговор» сменился ведущий Причины замены Александра Васильева пока не сообщаются
Недвижимость
Названы самые удобно расположенные новостройки Петербурга
О состоянии дома можно будет узнать через интернет
Голоса жильцов на собраниях планируют уравнять
Маткапиталом разрешат гасить ипотечные платежи
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Виктория Дайнеко и ее дочка попали в неприятную ситуацию Поклонники устроили певице травлю.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь