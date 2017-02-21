Из жизни ушел Почетный гражданин Воронежа Иван Федотович Шматов
Сегодня, 21 февраля, из жизни ушел Почетный гражданин Воронежа Иван Федотович Шматов. Об этом сообщают в администрации.
Сегодня, 21 февраля, из жизни ушел Почетный гражданин Воронежа Иван Федотович Шматов. Об этом сообщают в администрации.
Иван Федотович родился 25 августа 1920 года в слободе Кулаковка Острогожского уезда. В 1939 году он окончил педагогическое училище, после чего поступил в Сталинградское
Иван Шматов — участник Великой Отечественной войны. С 1944 года занимал пост заведующего военным отделом, а после выполнял обязанности секретаря по кадрам и второго секретаря Павловского районного комитета Всесоюзной Коммунистической партии.
В 1950—1956 годах занимал должность первого секретаря Эртильского районного комитета Всесоюзной Коммунистической партии, после перешел на пост первого секретаря Лискинского районного комитета КПСС.
С 1963 по 1996 год заведовал Воронежским областным отделом социального обеспечения. В 1976 году стал делегатом XXII съезда КПСС. С 1987 года занимал пост первого заместителя председателя, а с 1990 — председателя Воронежского областного совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.
По инициативе Ивана Федотовича построены 120
Как отметили в администрации, Иван Федотович был награжден боевыми орденами и медалями. Горожане поддержали присвоение ему звания Почетного гражданина города в 2000 году.
Администрация Воронежа выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.