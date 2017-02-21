Мэрия Омска ищет тысячу кондукторов и водителей для ПАТП

Мэрия Омска сделала объявление о поиске 1000 водителей и кондукторов в городские ПАТП. Именно столько сотрудников требуется, чтобы транспорт работал исправно и до позднего вечера. Кандидатов пытаются привлечь как соцпакетом и льготами на проезд, так и социальной важностью работы.

— Это позволит не только увеличить количество машин на маршрутах, но и продлить работу транспорта в вечернее время, — поясняют в пресс-службе администрации.