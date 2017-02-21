Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В шоу «Модный приговор» сменился ведущий
Украинские политики поглумились над смертью постпреда РФ в ООН
В Москве продается самая маленькая квартира в России
Дочь Валерии: этот мужчина может забрать у нас маму
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
Чем запомнился Виталий Чуркин на дипломатической службе20 февраля 2017 года на 65-м году жизни скончался постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин
Киану Ривз объяснил, почему никогда не станет отцом
В Англии младенца изъяли из семьи из-за «нестандартных» взглядов отца
В Москве продается самая маленькая квартира в России
Маткапиталом разрешат гасить ипотечные платежи
Ляшко поглумился над смертью Чуркина - СМИ
Названа предварительная причина смерти Чуркина
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
СМИ: Кадыров написал обращение в связи со смертью Виталия Чуркина
Эксперт о мерах Путина по ДНР: Предупредил Трампа
Превышение скорости: власти хотят отменить «бесплатные» 20 км/ч
В Германии Lada Vesta стоит дороже, чем Skoda
Фоторепортажи
10«День без иммигрантов»
1275-летие Солнца нации
14В США прошла самая престижная выставка собак
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
16:49 (мск), источник: Om1.ru

Мэрия Омска ищет тысячу кондукторов и водителей для ПАТП

Из-за недостатка сотрудников на предприятиях автобусы и трамваи раньше времени идут в парк.

Мэрия Омска сделала объявление о поиске 1000 водителей и кондукторов в городские ПАТП. Именно столько сотрудников требуется, чтобы транспорт работал исправно и до позднего вечера. Кандидатов пытаются привлечь как соцпакетом и льготами на проезд, так и социальной важностью работы.

 — Это позволит не только увеличить количество машин на маршрутах, но и продлить работу транспорта в вечернее время, — поясняют в пресс-службе администрации.

Из выгод потенциальным сотрудникам обещают социальную гарантию, досрочную пенсию по льготному стажу и бесплатный проезд на всех видах муниципального транспорта. О минусах работодатели ничего не говорят, но, по-видимому, это размер зарплаты, которая у кондукторов в среднем не превышает 16 тысяч рублей, у водителей — 26 тысяч рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Омские медведи еще не проснулись
Путин посмертно наградил Виталия Чуркина орденом Мужества
Песков прокомментировал идею отказа от наличных
Порошенко призвал ЕС усилить санкции против России
Ильхам Алиев назначил свою жену первым вице-президентом страны
Шойгу: Развитие ядерных сил остается для России приоритетом
Израильтянин, убивший палестинца, приговорен к 1,5 годам тюрьмы
В Барселоне полиция открыла огонь по угнанному грузовику с газом
Спорт
Месси потребовал от «Барселоны» избавиться от трех футболистов В ином случае аргентинский форвард откажется подписывать с каталонцами новый контракт
Авто
Превышение скорости: власти хотят отменить «бесплатные» 20 км/ч В России могут снова снизить зазор для безнаказанного превышения скорости
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду на то, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
В шоу «Модный приговор» сменился ведущий Причины замены Александра Васильева пока не сообщаются
Недвижимость
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Дома 800 тысяч россиян признали опасными
В Москве продается самая маленькая квартира в России
Получателям бесплатной земли дадут льготные кредиты
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Виктория Дайнеко и ее дочка попали в неприятную ситуацию Поклонники устроили певице травлю.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь