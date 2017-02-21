На ЯМЭФ-2017 обсудят перспективы создания в Крыму футбольного кластера

Об этом сообщил член правления Фонда «ЯМЭФ», внештатный советник главы Крыма Георгий Брюсов.

Дискуссия, подготовленная при участии Российского футбольного союза, состоится 20 апреля на основной площадке форума в отеле Mriya Resort&Spa.

Выступая на заседании программного комитета «ЯМЭФ-2017», Брюсов рассказал, что создание в Крыму условий для межсезонной подготовки футболистов и в целом развитие этого вида спорта в регионе станут ключевыми темами отраслевой секции «Через спорт к интеграции».

«Футбол является безусловным драйвером роста спортивно-туристической отрасли и может таковым стать для Крыма в контексте импортозамещения и смены рынков. Уникальные природные и климатические особенности Крыма позволяют создавать сезонные спортивные кластеры. Мы можем предложить всем нашим командам проводить межсезонную подготовку в Крыму вместо Турции, Испании и Португалии», — цитирует Брюсова пресс-служба форума.

Брюсов подчеркнул, что Крым способен стать центром подготовки российских футболистов в короткий срок, и напомнил, что у региона «есть прекрасный опыт такой работы еще при СССР».

III Ялтинский международный экономический форум будет проходить с 20 по 22 апреля 2017 года. Ожидается, что в ЯМЭФ примут участие представители из 50 стран мира.