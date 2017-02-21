В Крыму за два года лицензировали 20% государственных медучреждений

Об этом в эфир радио «Спутник в Крыму» сообщил министр здравоохранения Республики Александр Голенко. При этом квалификационные требования выполнили около 90% специалистов, работающих в отрасли. Это означает, что практически все специальности соответствуют российским нормам.

«В соответствии с теми нормами, которые существуют в Российской Федерации, у нас лицензировано чуть более 20% государственных бюджетных учреждений. Фармацевтическая деятельность на сегодняшний день вся лицензирована по стандартам России. Квалификационные требования мы выполнили. За два года нами было обучено более 6 тыс врачей из 7228, которые у нас работают в системе государственного здравоохранения. Поэтому сейчас у нас практически все специальности соответствуют российским правилам и стандартам», — отметил он.

Главная проблема, из-за которой в Минздраве не успевают завершить лицензионный процесс до 1 октября 2017 года, — материально-техническое обеспечение больниц. По словам профильного министра, за два года невозможно полностью переоснастить систему здравоохранения.

«Есть такие вещи, которые мы не делали годами. Это — ремонт, оборудование, освещение, вентиляция, пожарная сигнализация — все то, что не соответствует правилам. Поэтому сейчас мы все это делаем, столько средств не выделялось никогда. Но это невозможно: за два года полностью переоснастить всю систему здравоохранения», — заметил он.

Голенко напомнил, что Минздрав Крыма обратился в профильное министерство России с просьбой продлить срок лицензирования до 1 января 2019 года. Эту просьбу поддержал и глава Республики Сергей Аксенов.

«Глава Республики обратился в правительство России, поддержали нас наши депутаты, Ольга Ковитиди (член Совета Федерации от Крыма — ред.) уже вышла в Совете Федерации с этим вопросом. При приезде министра здравоохранения России был этот вопрос опять поднят. Поддержка нам обещана», — сказал он.

При этом министр подчеркнул, что данные процессы не отразятся на качестве оказания медицинской помощи крымчанам.

«Это необходимые формальные процедуры лицензирования, но для них мы должны соответствовать тем стандартам и порядкам, которые утверждены в России», — уточнил Голенко.