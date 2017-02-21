Археологи Крыма случайно нашли легендарный пароход «Веста»

Во время тренировочного погружения, крымские археологи нашли легендарный пароход «Веста», сообщил заместитель директора по научной работе ГБУ РК «Черноморский центр подводных исследований» Виктор Вахонеев.

«Одним из самых важных открытий 2016 года явились раскопки парохода Веста. Археологи обнаружили его случайно, когда делали тренировочный спуск. Этот корабль прославился в период Русско-Турецкой войны. Простой пароходик укомплектовали пушками в Одессе и отправили к берегам Турции, где он вступил в бой с английской броней и победил. Бой длился около пяти с половиной часа и входе него Веста потеряла треть команды», — сказал Вахонеев.

По его словам, на пароходе обнаружили тарелки французского производства, английский фарфор и столовая посуда. Находки помещены в музей подводной археологии в Феодоссии.

«Мы рады, что наши исследования вернули память о героях 19 века», — отметил Вахонеев.