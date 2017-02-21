Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В шоу «Модный приговор» сменился ведущий
Украинские политики поглумились над смертью постпреда РФ в ООН
Пенсионеров предложили освободить от взносов за капремонт
В Англии младенца изъяли из семьи из-за «нестандартных» взглядов отца
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Черчилль запрещал военным рассказывать о встречах с инопланетянами Власти Британии в 1950-е годы серьезно относилось к угрозе со стороны НЛО
Ксения Собчак не может привыкнуть к роли мамы
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми
В Москве продается самая маленькая квартира в России
Маткапиталом разрешат гасить ипотечные платежи
Ляшко поглумился над смертью Чуркина - СМИ
Названа предварительная причина смерти Чуркина
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
СМИ: Кадыров написал обращение в связи со смертью Виталия Чуркина
Эксперт о мерах Путина по ДНР: Предупредил Трампа
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
10«День без иммигрантов»
1275-летие Солнца нации
14В США прошла самая престижная выставка собак
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
17:27 (мск), источник: АиФ Крым

Археологи Крыма случайно нашли легендарный пароход «Веста»

На пароходе были обнаружены тарелки французского производства, английский фарфор и столовая посуда.

Во время тренировочного погружения, крымские археологи нашли легендарный пароход «Веста», сообщил заместитель директора по научной работе ГБУ РК «Черноморский центр подводных исследований» Виктор Вахонеев.

«Одним из самых важных открытий 2016 года явились раскопки парохода Веста. Археологи обнаружили его случайно, когда делали тренировочный спуск. Этот корабль прославился в период Русско-Турецкой войны. Простой пароходик укомплектовали пушками в Одессе и отправили к берегам Турции, где он вступил в бой с английской броней и победил. Бой длился около пяти с половиной часа и входе него Веста потеряла треть команды», — сказал Вахонеев.

По его словам, на пароходе обнаружили тарелки французского производства, английский фарфор и столовая посуда. Находки помещены в музей подводной археологии в Феодоссии.

«Мы рады, что наши исследования вернули память о героях 19 века», — отметил Вахонеев.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Кто такая Диана Шурыгина и почему о ней все говорят: досье
Путин посмертно наградил Виталия Чуркина орденом Мужества
Песков прокомментировал идею отказа от наличных
Порошенко призвал ЕС усилить санкции против России
Ильхам Алиев назначил свою жену первым вице-президентом страны
Шойгу: Развитие ядерных сил остается для России приоритетом
Израильтянин, убивший палестинца, приговорен к 1,5 годам тюрьмы
В Барселоне полиция открыла огонь по угнанному грузовику с газом
Спорт
Месси потребовал от «Барселоны» избавиться от трех футболистов В ином случае аргентинский форвард откажется подписывать с каталонцами новый контракт
Авто
Превышение скорости: власти хотят отменить «бесплатные» 20 км/ч В России могут снова снизить зазор для безнаказанного превышения скорости
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду на то, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
В шоу «Модный приговор» сменился ведущий Причины замены Александра Васильева пока не сообщаются
Недвижимость
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Голоса жильцов на собраниях планируют уравнять
Получателям бесплатной земли дадут льготные кредиты
В России на 3D-принтере напечатали первый дом
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Виктория Дайнеко и ее дочка попали в неприятную ситуацию Поклонники устроили певице травлю.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь