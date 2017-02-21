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16:58 (мск), источник: Volga News

По итогам мониторинга количество поездок по социальному проездному в Самаре на февраль увеличено до 60

Принято совместное с городом решение в феврале увеличить количество поездок по соцкарте до 60. Об этом заявил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Сергей Калинин на круглом столе в Общественной палате Самарской области.

Данное решение принято региональным минтрансом совместно с администрацией г. о. Самара по итогам мониторинга, который ведется в течение всего переходного периода, то есть с начала февраля.

Детальный анализ передвижения самарцев, которые пользуются социальной транспортной картой, показал, что к 20 февраля 5800 граждан совершили 50 или более поездок.

«С учетом переходного периода, а также в целях дальнейшего мониторинга принято совместное с городом решение в феврале увеличить количество поездок по соцкарте до 60. Это сделано для того, чтобы граждане смогли продолжить поездки на общественном транспорте, а мы смогли провести тщательный анализ для принятия дальнейших решений», — подчеркнул Калинин.

Сергей Калинин также заявил, что при определении количества поездок по соцкарте будет учитываться критерий адресности, то есть, по сути, применяться индивидуальный подход к каждому гражданину, исходя из его потребности и социального положения. В случае необходимости по итогам анализа отдельным людям будет оказываться либо индивидуальная поддержка, либо применяться иные формы помощи.

Напомним, что с 1 февраля 2017 года число поездок, совершаемых с использованием социальной карты жителя Самарской области, ограничено до 50 в месяц. Эта мера вынужденная и связана с постоянным ростом расходов областного бюджета на возмещение затрат транспортных организаций на перевозку отдельных категорий граждан по социальным картам жителя Самарской области.

В 2016 году указанные цели направлено боле 1,3 млрд рублей, что почти на 400 тыс. руб. или 38% больше, чем в 2015 году. На 2017 год финансирование предусматривается в размере 1,36 млрд рублей. Однако с учетом роста тарифов на проезд и этих средств недостаточно.

В ходе проведенного анализа были выявлены случаи многократного использования карт — от 300 и даже до 1000 в месяц. При этом в 2016 году среднее число совершаемых поездок в Самаре — 48, Тольятти — 37, в других муниципалитетах — еще меньше.

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