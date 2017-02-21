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17:58 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

С 27 февраля изменится расписание двух казанских электричек

По новому графику движения будут следовать пригородные поезда, следующие от Свияжска и Канаша.

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 21 февраля). С 27 февраля по техническим причинам изменится расписание двух электричек, следующих через Казань. График поменяется у пригородных поездов № 6304 Свияжск — Казань и № 6352 Канаш — Казань.

Поезд № 6304 Свияжск — Казань до станции Юдино отправляется по действующему расписанию. Далее установлен следующий порядок движения: Юдино (06.59−07.00), Юдинов вост. (07.01), ЖБК (07.02−07.03), Новое Аракчино (07.07−07.08), Старое Аракчино (07.11−07.12), Лагерная (07.16−07.17), Адмиралтейская Слобода (07.21−07.22), Казань (прибытие в 07.26).

Поезд № 6352 Канаш — Казань до станции Юдино отправляется по действующему расписанию. Далее установлен следующий порядок движения: Юдино (07.10−07.11), Юдинов ост. (07.12), ЖБК (07.14−07.15), Новое Аракчино (07.19−07.20), Старое Аракчино (07.22−07.23), Лагерная (07.27−07.28), Адмиралтейская Слобода (07.32−07.33), Казань (прибытие в 07.36), сообщается на сайте Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

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