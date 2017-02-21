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17:47 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Плата за тепловую энергию остается главной загадкой волгоградцев

Начисление платы за тепловую энергию по-прежнему остается одним из самых частых вопросов обращений горожан в мэрию.

Вопрос о том, как начисляется плата за тепло — один из самых частых, которые волгоградцы задают чиновникам мэрии. Граждане взволнованы тем, что не в курсе, как проверить правильность начисления итоговой суммы за тепло. Ситуацию разъяснили специалисты департамента ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда, сообщает ВДТВ.

При наличии общедомового прибора учета тепловой энергии плата за отопление начисляется по показаниям прибора учета и зависит от объемов фактического потребления. Если счетчик не установлен, плата образуется на основе нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению. Тарифы на тепловую энергию с 1 января 2017 не изменились.

В доме со счетчиком необходимо сначала вычислить расход тепла на один квадратный метр, то есть поделить общее количество тепла на общую площадь помещений в доме. Первый показатель указан в строке «Отопление» в таблице «Сведения по общедомовым ПУ для расчета в текущем периоде». Второй показатель сумма значений, указанных в строках «Общая площадь жилых помещений» и «Общая площадь нежилых помещений».

Выяснив расход тепла на один квадратный метр, можно выяснить, сколько тепла ушло на отопление конкретной квартиры: расходы на квадратный метр умножить на общую площадь квартиры. Итоговая цифра указана в столбце «Объем» строки «Отопление». Умножаем объем потребления на установленный тариф, который на территории Волгограда составляет 1 643,5 рубля за одну гигакалорию. При отсутствии перерасчетов, рассрочки долга, штрафов управляющей компании, начисления совпадут с итоговой суммой за отопление, указанной в платежке.

УК снимают показания раз в месяц и передают в расчетный центр. В зависимости от года постройки здания, этажности высчитывается норматив каждого дома. Умножив норматив на общую площадь и тариф, мы получим итоговую сумму за тепло, потребленное в квартире.

Обнаружив ошибку в квитанции на оплату ЖКУ, необходимо обратиться в свою управляющую организацию с просьбой сделать перерасчет. В случае если УК или ТСЖ отказывается произвести коррекцию начислений, вы праве написать жалобу в Управление «Жилищная инспекция Волгограда».

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