Здравствуй, Мэри Поппинс: профессиональные няни появятся в Казахстане

В ходе коллегии министерства труда и социальной защиты населения по итогам 2016 года глава ведомства Тамара Дуйсенова сообщила, что разработана новая программа продуктивной занятости и развития массового предпринимательства, главная цель которой — организация массового обучения граждан востребованным профессиям на рынке труда или основам предпринимательства.

Поэтому, по ее словам, министерством совместно с местными исполнительными органами предстоит определить количество создаваемых рабочих мест. На сегодня, по предварительных данным исполнительных органов, только в рамках программы прогнозируется открыть 154 тысяч рабочих мест.

Кроме того, как сообщили в ходе коллегии, в комплексном плане, который формирует местные органы в нынешнем году будет рассмотрено еще два вида новых рабочих мест, с учетом которых планируется открыть около 400 тысяч рабочих мест. В рамках программы будет представлен перечень профессий гражданам для получения ими бесплатно первой профессии в ТиПО и вторую в рамках краткосрочных курсов. При этом государство будет покрывать полностью расходы на обучение, выплачивать стипендию, возмещать расходы за проезд и проживание, а также предоставляет одноразовое горячее питание для обучающихся в ТиПО.

«Для обеспечения результативности с местными исполнительными органами подготовлен и будут реализованы следующие специальные проекты: подготовка воспитателей и профессиональных нянь для детей дошкольного возраста в целях вовлечения в продуктивную занятость лиц предпенсионного возраста с возможностью открытия мини-садиков в домах. Подготовка консультантов социальной работы для выявления лиц находящихся в трудной жизненной ситуации и с возможностью открытия в местах, где проживают лица с ограниченными возможностями дома малой вместимости или же дома социального обслуживания», — проинформировала Дуйсенова в ходе коллегии.

Также, по ее словам, предусматривается обучение основам предпринимательства по проектам «Бастау бизнес», реализуемые НПП. Также предусмотрено массовое обучение компьютерной грамотности.

«Это является основным отличием от “Дорожной карты занятости”, где мы с вами обучали в основном в колледжах с непосредственным преподавателей самих ТиПО. Теперь обучение будут проводится как преподавателями ТиПО, так и тренерами и мастерами, которых вы будете привлекать из рынка. Для доступности обучения граждан проживающих в отдаленных сельских пунктах организованы мобильные учебные центры в виде передвижных комплексов со спец классами при организации образования в Акмолинской, Актюбинской, Мангистауской, Костанайской и Восточно-Казахстанской областях», — добавила министр.

В областях, не вошедших в пилотный проект, по информации ведомства, будет организовано образование на базе малокомплектных школ и на самих предприятиях. По завершению обучения будет проводится независимая оценка знаний, навыков участников программы, а по результату будут предоставлены сертификаты.