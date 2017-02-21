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20:10 (мск), источник: ТАСС

Астрономы измерили гравитационный шум и нашли способ его компенсировать

Вычисления показали величину ошибки из-за влияния гравитационного поля нашей Галактики.

Источник: Reuters

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Астрономы исследовали гравитационный шум, который мешает точно определять координаты небесных тел, рассчитали «помехи» и нашли способ с ними бороться, сообщила во вторник пресс-служба Московского физико-технического института. Эту работу провели ученые из Астрокосмического центра Физического института им. Лебедева (ФИАН) и Института космических исследований РАН, Московского физико-технического института и Института астрофизики Общества им. Макса Планка (Германия).

Наши вычисления показали величину ошибки из-за влияния гравитационного поля нашей Галактики. Нужно будет учитывать этот эффект, когда точность измерений в астрометрии достигнет микросекунд
Татьяна Ларченковастарший научный сотрудник АКЦ ФИАН

Для того, чтобы определять астрометрические параметры, например, угловой размер, положение звезд и любых других объектов в видимой Вселенной, нужна система координат. Все системы координат построены по координатам нескольких сотен «определяющих» источников, или реперных точек, которые находятся вне Млечного Пути. В качестве реперных точек обычно используют квазары, массивные черные дыры, поскольку они почти не двигаются относительно объектов, которые находятся в Млечном Пути.

Планета Земля находится в глубинах Млечного пути и именно сквозь эту галактику люди смотрят на остальную часть Вселенной.

Оказалось, из-за этого появляются ошибки при определении координат тех самых «опорных» точек — луч света от далекой звезды или галактики отклоняется, когда проходит мимо какого-нибудь объекта, и если таких встреченных на пути луча объектов будет много, отклонение станет значимым.
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Особенно сильно точность падает, если объекты наблюдать сквозь центральную область нашей галактики, ведь тогда свет от них проходит мимо очень большого количества других массивных объектов, которые притягивают луч к себе.

По словам одного из авторов исследования, Александра Лутовинова, профессора РАН и руководителя лаборатории ИКИ РАН, из-за этого эффекта точность измерений ограничена, сколько ни увеличивай точность приборов — объекты движутся, отклонение луча меняется во времени, и реперные объекты словно «блуждают». Сейчас точность приборов растет, но скоро точность измерения упрется в ошибку, которая возникает из-за «гравитационного шума».

Исследователи использовали модели распределения вещества Галактики и рассчитали ошибку, которую создает гравитационный шум. Кроме того, ученые исследовали свойства гравитационного шума, и теперь его можно будет выделять из данных наблюдений и частично компенсировать математическими методами, чтобы повысить точность наблюдений.

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