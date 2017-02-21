Астрономы измерили гравитационный шум и нашли способ его компенсировать

Источник: Reuters

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Астрономы исследовали гравитационный шум, который мешает точно определять координаты небесных тел, рассчитали «помехи» и нашли способ с ними бороться, сообщила во вторник пресс-служба Московского физико-технического института. Эту работу провели ученые из Астрокосмического центра Физического института им. Лебедева (ФИАН) и Института космических исследований РАН, Московского физико-технического института и Института астрофизики Общества им. Макса Планка (Германия).

Наши вычисления показали величину ошибки из-за влияния гравитационного поля нашей Галактики. Нужно будет учитывать этот эффект, когда точность измерений в астрометрии достигнет микросекунд Татьяна Ларченкова старший научный сотрудник АКЦ ФИАН

Для того, чтобы определять астрометрические параметры, например, угловой размер, положение звезд и любых других объектов в видимой Вселенной, нужна система координат. Все системы координат построены по координатам нескольких сотен «определяющих» источников, или реперных точек, которые находятся вне Млечного Пути. В качестве реперных точек обычно используют квазары, массивные черные дыры, поскольку они почти не двигаются относительно объектов, которые находятся в Млечном Пути. Планета Земля находится в глубинах Млечного пути и именно сквозь эту галактику люди смотрят на остальную часть Вселенной.

Оказалось, из-за этого появляются ошибки при определении координат тех самых «опорных» точек — луч света от далекой звезды или галактики отклоняется, когда проходит мимо какого-нибудь объекта, и если таких встреченных на пути луча объектов будет много, отклонение станет значимым.

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