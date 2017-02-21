Астрономы измерили гравитационный шум и нашли способ его компенсировать
Вычисления показали величину ошибки
Вычисления показали величину ошибки
МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Астрономы исследовали гравитационный шум, который мешает точно определять координаты небесных тел, рассчитали «помехи» и нашли способ с ними бороться, сообщила во вторник
Наши вычисления показали величину ошибки из-за влияния гравитационного поля нашей Галактики. Нужно будет учитывать этот эффект, когда точность измерений в астрометрии достигнет микросекунд
Для того, чтобы определять астрометрические параметры, например, угловой размер, положение звезд и любых других объектов в видимой Вселенной, нужна система координат. Все системы координат построены по координатам нескольких сотен «определяющих» источников, или реперных точек, которые находятся вне Млечного Пути. В качестве реперных точек обычно используют квазары, массивные черные дыры, поскольку они почти не двигаются относительно объектов, которые находятся в Млечном Пути.
Планета Земля находится в глубинах Млечного пути и именно сквозь эту галактику люди смотрят на остальную часть Вселенной.
Особенно сильно точность падает, если объекты наблюдать сквозь центральную область нашей галактики, ведь тогда свет от них проходит мимо очень большого количества других массивных объектов, которые притягивают луч к себе.
По словам одного из авторов исследования, Александра Лутовинова, профессора РАН и руководителя лаборатории ИКИ РАН,
Исследователи использовали модели распределения вещества Галактики и рассчитали ошибку, которую создает гравитационный шум. Кроме того, ученые исследовали свойства гравитационного шума, и теперь его можно будет выделять из данных наблюдений и частично компенсировать математическими методами, чтобы повысить точность наблюдений.