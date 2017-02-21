В Севастополь вернулось два моряка с захваченного нигерийскими пиратами судна
СЕВАСТОПОЛЬ, 21 фев — РИА Новости (Крым). В Севастополь вернулось два моряка с судна BBC Caribbean, которым удалось избежать пиратского плена в Нигерии.
СЕВАСТОПОЛЬ, 21 фев — РИА Новости (Крым). В Севастополь вернулось два моряка с судна BBC Caribbean, которым удалось избежать пиратского плена в Нигерии.
Об этом РИА Новости (Крым) сообщил директор крюинговой компании Briese Crewing Crimea Максим Нестер.
«В Севастополь вернулись кадет, который проходил практику на судне, а также старший механик, которые затем поехал к родственникам в Волгоград», — рассказал он.
По словам Нестера, моряки выглядят хорошо и пребывают в хорошем настроении. «Студент уже был у нас в офисе. В мае он готовится пойти в следующий рейс», — добавил глава компании.
При этом он уточнил, что всего на судне BBC Caribbean находились пять севастопольцев.
Один севастополец с захваченного в Нигерии судна вернулся домой >>.
Также Нестер сообщил, что переговоры по освобождению захваченных моряков «находятся в активной стадии».
Нападение на сухогруз BBC Caribbean (принадлежит немецкой кампании Briese) произошло 5 февраля примерно в 200 километрах к
Позже стало известно, что старший механик и старпом сумели спрятаться. Захваченного кадета пираты решили не брать с собой.