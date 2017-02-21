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17:26 (мск), источник: РИА Крым

В Севастополь вернулось два моряка с захваченного нигерийскими пиратами судна

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 фев — РИА Новости (Крым). В Севастополь вернулось два моряка с судна BBC Caribbean, которым удалось избежать пиратского плена в Нигерии.

Источник: РИА "Новости"

Об этом РИА Новости (Крым) сообщил директор крюинговой компании Briese Crewing Crimea Максим Нестер.

«В Севастополь вернулись кадет, который проходил практику на судне, а также старший механик, которые затем поехал к родственникам в Волгоград», — рассказал он.

По словам Нестера, моряки выглядят хорошо и пребывают в хорошем настроении. «Студент уже был у нас в офисе. В мае он готовится пойти в следующий рейс», — добавил глава компании.

При этом он уточнил, что всего на судне BBC Caribbean находились пять севастопольцев.

Один севастополец с захваченного в Нигерии судна вернулся домой >>.

Также Нестер сообщил, что переговоры по освобождению захваченных моряков «находятся в активной стадии».

Нападение на сухогруз BBC Caribbean (принадлежит немецкой кампании Briese) произошло 5 февраля примерно в 200 километрах к юго-западу от острова Бонни в Гвинейском заливе. Пираты подплыли на моторной лодке и взяли его на абордаж. Восемь членов экипажа — семь россиян и один украинец — оказались в плену. При этом сам корабль с частью моряков не был захвачен пиратами.

Позже стало известно, что старший механик и старпом сумели спрятаться. Захваченного кадета пираты решили не брать с собой.

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