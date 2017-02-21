В сочинском горнолыжном курорте заложат звезду Светланы Хоркиной

Торжественная церемония закладки состоится 25 февраля в 16:00 на набережной Лаванды. После торжественного мероприятия гости могут получить автограф спортсменки.

Светлана Хоркина является гимнасткой, двукратной олимпийской чемпионкой в упражнениях на брусьях, девятикратной чемпионкой мира. В эту зиму она также стала бургомистром «Розы Хутор».