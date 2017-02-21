В сочинском горнолыжном курорте заложат звезду Светланы Хоркиной
На Алле олимпийской славы в сочинском горнолыжном курорте «Роза Хутор» появится звезда Светланы Хоркиной.
На Алле олимпийской славы в сочинском горнолыжном курорте «Роза Хутор» появится звезда Светланы Хоркиной.
Торжественная церемония закладки состоится 25 февраля в 16:00 на набережной Лаванды. После торжественного мероприятия гости могут получить автограф спортсменки.
Светлана Хоркина является гимнасткой, двукратной олимпийской чемпионкой в упражнениях на брусьях, девятикратной чемпионкой мира. В эту зиму она также стала бургомистром «Розы Хутор».
Отметим, что на Аллее олимпийской славы уже есть именные звезды спортсменов Ларисы Латыниной, Лидии Скоблиной, Виктора Ана, Александра Попова, Ирины Родниной и многих других, сообщили ГТРК «Кубань» в