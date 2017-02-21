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18:34 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В сочинском горнолыжном курорте заложат звезду Светланы Хоркиной

На Алле олимпийской славы в сочинском горнолыжном курорте «Роза Хутор» появится звезда Светланы Хоркиной.

Торжественная церемония закладки состоится 25 февраля в 16:00 на набережной Лаванды. После торжественного мероприятия гости могут получить автограф спортсменки.

Светлана Хоркина является гимнасткой, двукратной олимпийской чемпионкой в упражнениях на брусьях, девятикратной чемпионкой мира. В эту зиму она также стала бургомистром «Розы Хутор».

Отметим, что на Аллее олимпийской славы уже есть именные звезды спортсменов Ларисы Латыниной, Лидии Скоблиной, Виктора Ана, Александра Попова, Ирины Родниной и многих других, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

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