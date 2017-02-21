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17:35 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Росгосцирк планирует присвоить нижегородскому цирку имя Маргариты Назаровой летом 2017 года

Росгосцирк планирует присвоить нижегородскому цирку имя Маргариты Назаровой летом 2017 года. Об этом корреспонденту НИА «Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе ФКП «Росгосцирк».

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, к лету Росгосцирк успеет подготовить и оформить все документы, связанные с присвоением имени нижегородскому филиалу.

«Планируется, что присвоение имени будет приурочено к какому-нибудь большому празднику, например, Дню города. Разумеется, для цирка это большое событие. Поэтому для церемонии планируется подготовить большую программу и пригласить гостей», — сказали в пресс-службе.

Напомним, что ранее руководство нижегородского цирка планировало присвоить ему имя дрессировщицы Маргариты Назаровой в ноябре 2016 года. Ранее сообщалось, что ГУК «Нижегородский государственный цирк» станет филиалом «Росгосцирка» в течение 2016 года.

Исполнительница главной роли в фильме «Полосатый рейс» Маргарита Назарова скончалась в Нижнем Новгороде на 79-м году жизни в 2005 году.

СПРАВКА:

Маргарита Назарова родилась в городе Пушкине Ленинградской области 26 ноября 1926 года. Во время войны была отправлена в Германию. В 1945 году Назарова вернулась на родину. В этом же году в Риге она устроилась в «Цирк на сцене» с сольным акробатическим этюдом. Позднее она начла сниматься в кино. На съёмках этого фильма она познакомилась с дрессировщиком Константином Константиновским, за которого вскоре вышла замуж. В 1954 году Назарова стала работать помощницей у дрессировщиков Бориса Эдера и своего мужа. Всесоюзную известность Назаровой принесла роль «Полосатый рейс».

В последние годы жила в Нижнем Новгороде. 25 октября 2005 года она скончалась и была похоронена на Нагорном кладбище Нижнего Новгорода (Кстовский район Нижегородской области, близ села Федяково).

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