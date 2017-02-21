Росгосцирк планирует присвоить нижегородскому цирку имя Маргариты Назаровой летом 2017 года

Согласно информации, к лету Росгосцирк успеет подготовить и оформить все документы, связанные с присвоением имени нижегородскому филиалу.

«Планируется, что присвоение имени будет приурочено к какому-нибудь большому празднику, например, Дню города. Разумеется, для цирка это большое событие. Поэтому для церемонии планируется подготовить большую программу и пригласить гостей», — сказали в пресс-службе.

Напомним, что ранее руководство нижегородского цирка планировало присвоить ему имя дрессировщицы Маргариты Назаровой в ноябре 2016 года. Ранее сообщалось, что ГУК «Нижегородский государственный цирк» станет филиалом «Росгосцирка» в течение 2016 года.

Исполнительница главной роли в фильме «Полосатый рейс» Маргарита Назарова скончалась в Нижнем Новгороде на 79-м году жизни в 2005 году.

СПРАВКА:

Маргарита Назарова родилась в городе Пушкине Ленинградской области 26 ноября 1926 года. Во время войны была отправлена в Германию. В 1945 году Назарова вернулась на родину. В этом же году в Риге она устроилась в «Цирк на сцене» с сольным акробатическим этюдом. Позднее она начла сниматься в кино. На съёмках этого фильма она познакомилась с дрессировщиком Константином Константиновским, за которого вскоре вышла замуж. В 1954 году Назарова стала работать помощницей у дрессировщиков Бориса Эдера и своего мужа. Всесоюзную известность Назаровой принесла роль «Полосатый рейс».

В последние годы жила в Нижнем Новгороде. 25 октября 2005 года она скончалась и была похоронена на Нагорном кладбище Нижнего Новгорода (Кстовский район Нижегородской области, близ села Федяково).