Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В шоу «Модный приговор» сменился ведущий
В Думе обвинили Дмитрия Кисилева в заговоре против Путина
Савченко выполнила свое "первое" обещание: "Пришло время!"
Киану Ривз объяснил, почему никогда не станет отцом
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Черчилль запрещал военным рассказывать о встречах с инопланетянами Власти Британии в 1950-е годы серьезно относилось к угрозе со стороны НЛО
Ксения Собчак не может привыкнуть к роли мамы
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми
8 способов поклеить обои иначе
Налог на недвижимость в Москве снизят вдвое
Лавров объяснил выходку Киева из-за смерти Чуркина – СМИ
Ляшко поглумился над смертью Чуркина - СМИ
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
СМИ: Кадыров написал обращение в связи со смертью Виталия Чуркина
Эксперт о мерах Путина по ДНР: Предупредил Трампа
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
16Скончался Виталий Чуркин
10«День без иммигрантов»
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
19:32 (мск), источник: БЕЛТА

Численность мужчин в Беларуси за 2016 год возросла на 6 тыс

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси, по предварительным данным, на начало 2017 года численность мужчин составила 4 427 тыс. человек — это на 6 тыс. больше, чем было год назад. Об этом сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Три четверти мужского населения республики — горожане. Каждый пятый мужчина живет в Минске.

Средний возраст белорусских мужчин составляет 37 лет. Причем проживающие в сельской местности мужчины старше, чем мужчины-горожане.

В общей численности мужчин 65% находятся в трудоспособном возрасте, 16% — старше трудоспособного, каждый пятый — в возрасте младше трудоспособного. В числе занятых в экономике республики мужчины составляют 49,3%. Традиционно преимущественно мужскими являются такие виды экономической деятельности, как промышленность, строительство и транспорт.

В 2016 году в брак вступило 64,5 тыс. мужчин, при этом впервые создали семьи 46,1 тыс. мужчин. Создавать семьи мужчины предпочитают в возрасте 20−29 лет. Причем каждый третий мужчина, заключивший брак в прошлом году, находился в возрасте 25−29 лет, каждый четвертый — в возрасте 20−24 года.

23 февраля отмечается День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь. Этот день многими воспринимается также как праздник мужчин.

В общей численности населения Беларуси на протяжении длительного периода времени удельный вес мужчин остается неизменным — 46,6%.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Минске установлены цены на ЖКУ на 2017 год
Путин посмертно наградил Виталия Чуркина орденом Мужества
Володин попросил правительство отозвать устаревшие законопроекты
Порошенко призвал ЕС усилить санкции против России
США частично упростили высылку нелегальных иммигрантов
Шойгу: Развитие ядерных сил остается для России приоритетом
Пятерых российских лыжников не пустили на чемпионат мира
СМИ обнаружили более трех тысяч принадлежащих Трампу сайтов
Спорт
Месси потребовал от «Барселоны» избавиться от трех футболистов В ином случае аргентинский форвард откажется подписывать с каталонцами новый контракт
Авто
Новый грузовичок марки УАЗ: свежая порция фотографий В Ульяновске снова сфотографировали полноприводный вариант будущего 3,5-тонного грузовичка семейства «Карго»
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду на то, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
В шоу «Модный приговор» сменился ведущий Причины замены Александра Васильева пока не сообщаются
Недвижимость
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Маткапиталом разрешат гасить ипотечные платежи
В России на 3D-принтере напечатали первый дом
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Виктория Дайнеко и ее дочка попали в неприятную ситуацию Поклонники устроили певице травлю.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь