Численность мужчин в Беларуси за 2016 год возросла на 6 тыс

Три четверти мужского населения республики — горожане. Каждый пятый мужчина живет в Минске.

Средний возраст белорусских мужчин составляет 37 лет. Причем проживающие в сельской местности мужчины старше, чем мужчины-горожане.

В общей численности мужчин 65% находятся в трудоспособном возрасте, 16% — старше трудоспособного, каждый пятый — в возрасте младше трудоспособного. В числе занятых в экономике республики мужчины составляют 49,3%. Традиционно преимущественно мужскими являются такие виды экономической деятельности, как промышленность, строительство и транспорт.

В 2016 году в брак вступило 64,5 тыс. мужчин, при этом впервые создали семьи 46,1 тыс. мужчин. Создавать семьи мужчины предпочитают в возрасте 20−29 лет. Причем каждый третий мужчина, заключивший брак в прошлом году, находился в возрасте 25−29 лет, каждый четвертый — в возрасте 20−24 года.

23 февраля отмечается День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь. Этот день многими воспринимается также как праздник мужчин.

В общей численности населения Беларуси на протяжении длительного периода времени удельный вес мужчин остается неизменным — 46,6%.