Государственные премии получили 59 юных жителей Волгоградской области
57 школьников и студентов волгоградского региона удостоены государственных премий Российской Федерации. Об этом сообщает ВДТВ
57 школьников и студентов волгоградского региона удостоены государственных премий Российской Федерации. Об этом сообщает ВДТВ
В числе награжденных — победители и призеры всероссийских олимпиад школьников, студенческой олимпиады и универсиады, олимпиады профессионального мастерства обучающихся, фестивалей, конкурсов, областной спартакиады школьников и других.
12 юных учащихся получили президентские награды по 60 тысяч рублей, 47 — по 30 тысяч рублей. Один из награжденных получил сразу три диплома, а всего их было 59.
Молодежная Государственная премия появилась в 2006 году. За это время 778 волгоградцев в возрасте от 14 до 25 лет получили ее.