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17:52 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Государственные премии получили 59 юных жителей Волгоградской области

57 школьников и студентов волгоградского региона удостоены государственных премий Российской Федерации. Об этом сообщает ВДТВ пресс-служба администрации Волгоградской области.

Источник: Администрация Волгоградской области

В числе награжденных — победители и призеры всероссийских олимпиад школьников, студенческой олимпиады и универсиады, олимпиады профессионального мастерства обучающихся, фестивалей, конкурсов, областной спартакиады школьников и других.

12 юных учащихся получили президентские награды по 60 тысяч рублей, 47 — по 30 тысяч рублей. Один из награжденных получил сразу три диплома, а всего их было 59.

Молодежная Государственная премия появилась в 2006 году. За это время 778 волгоградцев в возрасте от 14 до 25 лет получили ее.

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