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17:46 (мск), источник: Informburo.kz

Северное сияние увидят казахстанцы на выставке ЭКСПО-2017 в Астане

Финские участники ЭКСПО-2017 приоткрыли завесу тайны и рассказали о своём выставочном павильоне. Его посетителям обещают настоящее приключение.

Проект своего выставочного павильона финские участники презентовали на специальной пресс-конференции в Астане. Над дизайнерским проектом трудился ведущий финский специалист Ателие Сотама. 400 квадратных метров павильона он поделил на тематические зоны таким образом, чтобы каждая из них представляла собой отдельное пространство, со своей уникальной атмосферой.

«Это будет настоящее приключение. Посетителей будет ожидать сюрприз буквально на каждом шагу так называемых аллей, по которым посетители смогут перемещаться из одной тематической зоны в другую. Большинство конструкций внутри павильона будут белого цвета, но за счёт спецэффектов -света, запаха — в каждой тематической зоне будет своя атмосфера. Мы будем показывать эффект северного сияния, которое мы видим в Финляндии под разными углами», — рассказал генеральный комиссар Финляндии Сэвери Кейнала.

Павильон, по его словам будет всеобъемлющим произведением искусства, где содержание архитектуры и выставки будет неразделимо. Что касается выставки, то она будет представлена в пяти основных темах, объеденённых под одним общим названием, представленном на казахском языке: «Финляндия — таза энергия».

«Приведу пример того, что увидят посетители нашего павильона, — это технология переработки отходов таким образом, чтобы получить тепло и электроэнергию. Эта технология уже используется в нашей стране. А так как Астана по климату очень схожа с Хельсинки, думаю, вам будет это очень интересно», — поделился представитель Финляндии.

«Чистая энергия», «Умный город», «Прекрасное образование», «Чистая вода» — основные темы финской экспозиции. Помимо технологий, которые уже широко используются, организаторы обещают посетителям ЭКСПО-2017 продемонстрировать и ноу-хау — волновую энергетику и солнечные панели в рюкзаке. Стоимость технологий высокая, но, как отмечается, в перспективе она себя оправдает.

«Финские технологии, к примеру, чуть-чуть дороже китайских, но в долгосрочной перспективе, если рассматривать жизненный цикл продукта, они очень устойчивые, износостойкие, энергоэффективные. Поэтому, их стоимость будет ниже, чем первоначальные затраты», — уточнил спикер, отвечая на вопрос журналиста informburo.kz.

Заявки на размещение своей продукции в финском павильоне уже подали около 50 компаний. Сама Финляндия наращивает потенциал в «зелёной энергетике» и планирует к 2045 году снизить выбросы парниковых газов до 85%.

Всемирная специализированная выставка ЭКСПО пройдёт в Астане с 10 июня по 10 сентября 2017 года. Ожидается, что её посетят пять млн человек. После проведения выставки общественный деятель Гани Касымов предложил отдать павильоны ЭКСПО детям и создать в них казахстанский Диснейленд.

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