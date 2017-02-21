У Туапсинского района появился свой фирменный курортный знак

В основу концепции легла идея показать впечатления туристов после отдыха на Туапсинском взморье.

«В бренде используются символы и иконки. Было применено также изображение карты района с указанием местонахождения турпривлекательного объекта и сезонных предпочтений, минимизированное обозначение видов отдыха», — рассказали в пресс-службе администрации Туапсинского района.

Логотипы планируется использовать при изготовлении различной сувенирной продукции, рекламных щитов, имиджевых билбордов и коммуникаций. Чтобы подчеркнуть широкий выбор в районе возможностей для семейного и детского отдыха, разработчики предлагают при подготовке рекламных роликов и фотоколлажей вводить образ девочки Туси, попадающей в различные ситуации в узнаваемых местах.

Бренд призван информировать гостей о преимуществах курорта и привлекать туристов.