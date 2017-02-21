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18:49 (мск), источник: РБК - Украина

Черниговская пенсионерка, родившая в 65 лет, рассказала, как воспитывает дочь

Пенсионерка из Чернигова Валентина Подвербная, которая при помощи искусственного оплодотворения родила дочь в 65 лет, рассказала, как воспитывает свою малышку Анну-Марию. Об этом она рассказала изданию «Сегодня».

В канун дня рождения девочки 71-летняя пенсионерка сообщила, как будет готовится к празднику.

«Будем завтра дома. Я специально купила курочку, сварю дочке, она любит такое мясо. Она у меня очень умная, хочу, чтобы она такой и росла, чтобы мне не стыдно было за нее. Она уже танцует и поет очень хорошо. Умеет ли писать и читать? Не скажу, чтобы не сглазить все ее умения. Главное, чтобы она удачно вышла замуж», — заявила Валентина.

Мечтает женщина о своем огороде. По словам Валентины Григорьевны, начиная с 2011 года ей помогает знакомая, которая живет за границей.

«Конечно, мне нелегко, на рынке уже не торгую. Хотелось бы обзавестись дачей, чтобы выращивать там овощи, яблоньку посадить для дочери. Пыталась как-то получить участок, но раздавали землю только возле кладбища, а мне такое место не нужно. Дело в том, что когда-то я потеряла ребенка, поэтому смотреть на кладбище невыносимо», — со слезами говорит Валентина Григорьевна.

Интересно, что соседи Валентины рассказали, что Анна-Мария никогда не играет со своими сверстниками.

«Валя считает, что чужие научат ее дочь пить и курить. Вообще, общается с ней командным тоном. Но, надо отдать должное, очень следит за ее здоровьем — никогда не видели Аню простуженной», — рассказала соседка Подвербной.

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