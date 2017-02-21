В канадском музее нашли гигантского вымершего червя

Существо, названное Websteroprion armstrongi, относилось к группе многощетинковых червей или полихет (которая также включает дождевых червей и пиявок). Его челюсти достигали одного сантиметра в длину, а тело — одного метра. Оно было похоже на беспозвоночных семейства Eunicidae. Эти морские черви зарываются в грунт дна, оставляя на поверхности рот и хватая мимо проплывающих рыб.
Сам W.armstrongi населял дно океана в девонском периоде палеозойской эры. Его окаменелые останки были обнаружены в 1994 году в провинции Онтарио. По словам ученых, находка является редкой, поскольку среди древних полихет гигантизм не был распространен. До этого палеонтологи находили вымерших многощетинковых червей, длина челюстей которых достигала лишь несколько миллиметров.