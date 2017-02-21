Домрачева рассказала, как в свободное время развлекает свою дочь
МИНСК, 21 фев — Sputnik. Титулованная белорусская биатлонистка Дарья Домрачева рассказала, как проводит свое свободное время с дочерью Ксенией, приложив к этому снимок в Instagram.
МИНСК, 21 фев — Sputnik. Титулованная белорусская биатлонистка Дарья Домрачева рассказала, как проводит свое свободное время с дочерью Ксенией, приложив к этому снимок в Instagram.
Домрачева родила дочь в октябре прошлого года, а уже на Чемпионате мира, который прошел в австрийском Хохфильцене, завоевала серебряную медаль.
«Зайчики, мишки и другие пушистики — наши лучшие друзья!», — написала спортсменка в подписи под снимком, на котором она играет с дочерью. «Иногда лучше не придумаешь, чем сон и игры в автокресле под теплым солнышком», — добавила биатлонистка.
В комментариях под фото подписчики пожелали здоровья семье Домрачевых,
В ходе ЧМ по биатлону супруг Домрачевой и отец Ксении, норвежец Уле Эйнар Бьорндален также стал медалистом, завоевав бронзу в гонке преследования.