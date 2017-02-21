Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В шоу «Модный приговор» сменился ведущий
Власти США в нецензурных выражениях пообещали РФ новые санкции
Американские СМИ узнали, что произошло с Чуркиным перед смертью
Дочь Валерии: этот мужчина может забрать у нас маму
Собчак против Брежневой: последний шанс
Черчилль запрещал военным рассказывать о встречах с инопланетянами Власти Британии в 1950-е годы серьезно относилось к угрозе со стороны НЛО
Киану Ривз объяснил, почему никогда не станет отцом
В Англии младенца изъяли из семьи из-за «нестандартных» взглядов отца
В России на 3D-принтере напечатали первый дом
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Ляшко поглумился над смертью Чуркина - СМИ
Названа предварительная причина смерти Чуркина
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
СМИ: Кадыров написал обращение в связи со смертью Виталия Чуркина
Эксперт о мерах Путина по ДНР: Предупредил Трампа
Превышение скорости: власти хотят отменить «бесплатные» 20 км/ч
В Германии Lada Vesta стоит дороже, чем Skoda
Фоторепортажи
16Скончался Виталий Чуркин
10«День без иммигрантов»
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
19:49 (мск), источник: Sputnik.by

Домрачева рассказала, как в свободное время развлекает свою дочь

МИНСК, 21 фев — Sputnik. Титулованная белорусская биатлонистка Дарья Домрачева рассказала, как проводит свое свободное время с дочерью Ксенией, приложив к этому снимок в Instagram.

Домрачева родила дочь в октябре прошлого года, а уже на Чемпионате мира, который прошел в австрийском Хохфильцене, завоевала серебряную медаль.

«Зайчики, мишки и другие пушистики — наши лучшие друзья!», — написала спортсменка в подписи под снимком, на котором она играет с дочерью. «Иногда лучше не придумаешь, чем сон и игры в автокресле под теплым солнышком», — добавила биатлонистка.

В комментариях под фото подписчики пожелали здоровья семье Домрачевых, кто-то отметил, что назвал свою дочь в честь биатлонистки.

В ходе ЧМ по биатлону супруг Домрачевой и отец Ксении, норвежец Уле Эйнар Бьорндален также стал медалистом, завоевав бронзу в гонке преследования.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Суд по делу о кровавой резне в ТЦ 'Новая Европа' начался в Минске
Путин посмертно наградил Виталия Чуркина орденом Мужества
Володин попросил правительство отозвать устаревшие законопроекты
Порошенко призвал ЕС усилить санкции против России
США частично упростили высылку нелегальных иммигрантов
Шойгу: Развитие ядерных сил остается для России приоритетом
Пятерых российских лыжников не пустили на чемпионат мира
СМИ обнаружили более трех тысяч принадлежащих Трампу сайтов
Спорт
Месси потребовал от «Барселоны» избавиться от трех футболистов В ином случае аргентинский форвард откажется подписывать с каталонцами новый контракт
Авто
Новый грузовичок марки УАЗ: свежая порция фотографий В Ульяновске снова сфотографировали полноприводный вариант будущего 3,5-тонного грузовичка семейства «Карго»
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду на то, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
В шоу «Модный приговор» сменился ведущий Причины замены Александра Васильева пока не сообщаются
Недвижимость
Названы самые удобно расположенные новостройки Петербурга
О состоянии дома можно будет узнать через интернет
Голоса жильцов на собраниях планируют уравнять
Маткапиталом разрешат гасить ипотечные платежи
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Виктория Дайнеко и ее дочка попали в неприятную ситуацию Поклонники устроили певице травлю.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь