Домрачева рассказала, как в свободное время развлекает свою дочь

Домрачева родила дочь в октябре прошлого года, а уже на Чемпионате мира, который прошел в австрийском Хохфильцене, завоевала серебряную медаль.

«Зайчики, мишки и другие пушистики — наши лучшие друзья!», — написала спортсменка в подписи под снимком, на котором она играет с дочерью. «Иногда лучше не придумаешь, чем сон и игры в автокресле под теплым солнышком», — добавила биатлонистка.