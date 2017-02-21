На правом берегу канала Грибоедова начнутся реставрационные работы

Как сообщили «Фонтанке» 21 февраля в Главгосэкспертизе России, работы будут проводиться между Могилевским и Пикаловым мостами на правом берегу канала Грибоедова. Ведомством проект реставрации уже одобрен, выдано положительное заключение.

«Цель работ — сохранение подпорной стенки и ограждения части набережной от дома 131 до Могилевского моста», — уточнили в Главгосэкспертизе России. Там напомнили, что последний раз гранитную набережную Екатерининского канала (ныне канала Грибоедова) частично ремонтировали почти 10 лет назад — от Казанского собора до Банковского моста.