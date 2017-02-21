На правом берегу канала Грибоедова начнутся реставрационные работы
В Петербурге отреставрируют набережную канала Грибоедова.
В Петербурге отреставрируют набережную канала Грибоедова.
Как сообщили «Фонтанке» 21 февраля в Главгосэкспертизе России, работы будут проводиться между Могилевским и Пикаловым мостами на правом берегу канала Грибоедова. Ведомством проект реставрации уже одобрен, выдано положительное заключение.
«Цель работ — сохранение подпорной стенки и ограждения части набережной от дома 131 до Могилевского моста», — уточнили в Главгосэкспертизе России. Там напомнили, что последний раз гранитную набережную Екатерининского канала (ныне канала Грибоедова) частично ремонтировали почти 10 лет назад — от Казанского собора до Банковского моста.
«Проект, одобренный Главгосэкспертизой России, предусматривает реставрацию и ремонт опорной стенки и ограждений, а также очистку дна канала в пределах ремонтируемого участка. Все реставрационные работы будут выполняться в соответствии с методикой, согласованной комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга», — уточнили в ведомстве.
На время работ для автомобилистов будет организовано одностороннее движение от Крюкова канала до Лермонтовского проспекта. Судоходство в акватории канала Грибоедова между Могилевским и Пикаловым мостами будет ограничено на весь период реконструкции.
Напомним, что летом 2010 года напротив дома № 27 обрушилась часть набережной, в воде оказались около 10 метров плит. Смольный обещал потратить на восстановительные работы скромную сумму 50 млн рублей. Деньги планировали выделить из Резервного фонда