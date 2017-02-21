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22:20 (мск), источник: Фонтанка

На правом берегу канала Грибоедова начнутся реставрационные работы

В Петербурге отреставрируют набережную канала Грибоедова.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили «Фонтанке» 21 февраля в Главгосэкспертизе России, работы будут проводиться между Могилевским и Пикаловым мостами на правом берегу канала Грибоедова. Ведомством проект реставрации уже одобрен, выдано положительное заключение.

«Цель работ — сохранение подпорной стенки и ограждения части набережной от дома 131 до Могилевского моста», — уточнили в Главгосэкспертизе России. Там напомнили, что последний раз гранитную набережную Екатерининского канала (ныне канала Грибоедова) частично ремонтировали почти 10 лет назад — от Казанского собора до Банковского моста.

Правая сторона так и осталась в аварийном состоянии: бутовая кладка просела, гранитная облицовка потрескалась, тумбы перильного ограждения и плиты тротуара на набережной сместились, а под ними образовались пустоты.

«Проект, одобренный Главгосэкспертизой России, предусматривает реставрацию и ремонт опорной стенки и ограждений, а также очистку дна канала в пределах ремонтируемого участка. Все реставрационные работы будут выполняться в соответствии с методикой, согласованной комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга», — уточнили в ведомстве.

На время работ для автомобилистов будет организовано одностороннее движение от Крюкова канала до Лермонтовского проспекта. Судоходство в акватории канала Грибоедова между Могилевским и Пикаловым мостами будет ограничено на весь период реконструкции.

Цена реставрации пока не озвучена, конкурсы на проведение работ не объявлены.

Напомним, что летом 2010 года напротив дома № 27 обрушилась часть набережной, в воде оказались около 10 метров плит. Смольный обещал потратить на восстановительные работы скромную сумму 50 млн рублей. Деньги планировали выделить из Резервного фонда Санкт-Петербурга.

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