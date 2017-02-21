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20:44 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области на ночь объявили штормовое предупреждение

Вечером 21 февраля власти предупредили омичей о неблагоприятных погодных условиях.

Ночью ожидаются метели, гололедица и сильный порывистый ветер.

— На территории Омской области до конца дня 21 февраля с сохранением ночью 22 февраля ожидаются местами небольшие осадки (снег, мокрый снег), ночью по северу умеренный снег, в отдельных районах метель, слабые гололедные явления, на дорогах снежный накат. Местами порывы ветра до 17 м/с, — сообщили в пресс-службе мэрии.

Отметим, из-за непогоды сегодня вечером уже произошел неприятный инцидент: на занесенной снегом трассе в Таврическом районе застряли несколько автомобилистов и рейсовый автобус с пассажирами. Помощь МЧС подоспела через три часа, все это время люди провели на дороге.

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