В Омской области на ночь объявили штормовое предупреждение

Ночью ожидаются метели, гололедица и сильный порывистый ветер.

— На территории Омской области до конца дня 21 февраля с сохранением ночью 22 февраля ожидаются местами небольшие осадки (снег, мокрый снег), ночью по северу умеренный снег, в отдельных районах метель, слабые гололедные явления, на дорогах снежный накат. Местами порывы ветра до 17 м/с, — сообщили в пресс-службе мэрии.