Барельефам из Пальмиры впервые напечатали протезы на 3D-принтере

Пальмира с мая 2015 по март 2016 года находилась на территории, подконтрольной ИГ. За это время боевики уничтожили не менее 20 процентов древних сооружений на территории музея и похитили предметы антиквариата стоимостью более миллиона американских долларов.
При этом небольшая часть исторически значимых произведений искусства была спрятана бывшим главным смотрителем музея Пальмиры Халидом аль-Асадом в первый месяц оккупации. За отказ выдать местоположение своего клада исследователь был публично обезглавлен боевиками на главной площади города 18 августа 2015 года.
После освобождения города сирийскими войсками, верными официальному Дамаску, клад был обнаружен. Среди прочих артефактов в нем находились две погребальные плиты с рельефными портретами женщины и мужчины, дополненные надписями на греческом, арамейском и латинском языках, датируемые III и II веками нашей эры.
Эти барельефы оказались повреждены — видимо, некоторые фрагменты изображений были утрачены еще до того, как предметы были спрятаны под землей. Наибольший ущерб понес портретный барельеф мужчины (так называемого «юноши из Пальмиры»), у которого молотком была полностью отколота левая часть лица.
В 2016 году бывший министр культуры Италии Франческо Рутелли организовал транспортировку на реставрацию в Рим части артефактов из этого клада в рамках двустороннего соглашения между сирийской и итальянской организациями по сохранению культурного наследства. Реставрация была посвящена памяти Халида аль-Асада.
В ходе реставрации специалисты Высшего института консервации и реставрации в Риме провели полное лазерное сканирование барельефа, что позволило им создать 3D-модель правой половины лица «юноши из Пальмиры»
На основе ее зеркального отражения была создана форма для изготовления протеза утраченной левой части головы барельефа.
Этот, как и остальные, заполняющие лакуны в плитах, фрагменты, был напечатан на 3D-принтере из массы на основе нейлонового порошка, а затем прикреплен к памятнику при помощи миниатюрных магнитов. Эта технология позволит без нанесения вреда памятнику заменить протез на оригинальную часть, если она будет найдена в будущем.
До конца февраля 2017 года отреставрированные памятники можно будет увидеть на выставке «Восстановленные из обломков — Эбла, Нимруд, Пальмира» в римском Колизее. По ее окончанию барельефы будут отправлены в Дамаск для дальнейшего возвращения в Пальмиру.
Пальмира — один из известнейших античных памятников на азиатском континенте, ее еще называют одной из исторических жемчужин Ближнего Востока, сохранившей более двух тысяч римских сооружений, построенных в доисламскую эпоху.
27 июня 2015 года боевики ИГ начали разрушение комплекса с уничтожения статуи «Лев Аллат», сделанной в начале I века нашей эры. 23 августа террористы взорвали храм Баалшамина, построенный в 131 году нашей эры в честь одного из богов местного пантеона, а в V веке превращенный в христианскую церковь. 30 августа террористы уничтожили еще один памятник — храм Бэла, являвшийся одной из главных святынь города. Четвертого сентября радикалы взорвали три уникальные погребальные башни, а 5 октября взорвали Триумфальную арку, считавшуюся визитной карточкой не только Пальмиры, но и всей Сирии.
Ранее от рук террористов пострадал также всемирно известный археологический музей в Мосуле с его знаменитым собранием ассирийских и парфянских древностей. Были разрушены древние ассирийские города Нимруд и Дур-Шаррукин. В старом Хомсе подвергся разрушению архитектурный ансамбль церквей и мечети Ибн аль-Валида и крупнейший античный амфитеатр Сирии в городе Бурса.
Елизавета Власова