Барельефам из Пальмиры впервые напечатали протезы на 3D-принтере

Источник: AP 2017

Пальмира с мая 2015 по март 2016 года находилась на территории, подконтрольной ИГ. За это время боевики уничтожили не менее 20 процентов древних сооружений на территории музея и похитили предметы антиквариата стоимостью более миллиона американских долларов.

При этом небольшая часть исторически значимых произведений искусства была спрятана бывшим главным смотрителем музея Пальмиры Халидом аль-Асадом в первый месяц оккупации. За отказ выдать местоположение своего клада исследователь был публично обезглавлен боевиками на главной площади города 18 августа 2015 года.

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После освобождения города сирийскими войсками, верными официальному Дамаску, клад был обнаружен. Среди прочих артефактов в нем находились две погребальные плиты с рельефными портретами женщины и мужчины, дополненные надписями на греческом, арамейском и латинском языках, датируемые III и II веками нашей эры. Эти барельефы оказались повреждены — видимо, некоторые фрагменты изображений были утрачены еще до того, как предметы были спрятаны под землей. Наибольший ущерб понес портретный барельеф мужчины (так называемого «юноши из Пальмиры»), у которого молотком была полностью отколота левая часть лица. В 2016 году бывший министр культуры Италии Франческо Рутелли организовал транспортировку на реставрацию в Рим части артефактов из этого клада в рамках двустороннего соглашения между сирийской и итальянской организациями по сохранению культурного наследства. Реставрация была посвящена памяти Халида аль-Асада.

В ходе реставрации специалисты Высшего института консервации и реставрации в Риме провели полное лазерное сканирование барельефа, что позволило им создать 3D-модель правой половины лица «юноши из Пальмиры»

На основе ее зеркального отражения была создана форма для изготовления протеза утраченной левой части головы барельефа. Этот, как и остальные, заполняющие лакуны в плитах, фрагменты, был напечатан на 3D-принтере из массы на основе нейлонового порошка, а затем прикреплен к памятнику при помощи миниатюрных магнитов. Эта технология позволит без нанесения вреда памятнику заменить протез на оригинальную часть, если она будет найдена в будущем. До конца февраля 2017 года отреставрированные памятники можно будет увидеть на выставке «Восстановленные из обломков — Эбла, Нимруд, Пальмира» в римском Колизее. По ее окончанию барельефы будут отправлены в Дамаск для дальнейшего возвращения в Пальмиру.

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