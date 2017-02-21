В Минкультуры попросили РПЦ советоваться по поводу передачи памятников

«Мы бы были признательны, если бы решения по такого уровня памятникам принимались с учетом какого-то обсуждения на уровне министерства и союзов музеев России», — сказал Аристархов на заседании коллегии министерства во вторник.

Ранее вызвала общественный резонанс ситуация вокруг Исаакиевского собора, когда власти Петербурга решили передать собор на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Прежним остается и юридический статус объекта — его владельцем остается город. Общественность обеспокоена судьбой Исаакия, несмотря на заявление представителей РПЦ, что музейные функции будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.