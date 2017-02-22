Анджелина Джоли знакомит сына с его родиной
Анджелина Джоли угостила детей жареными пауками: актриса знакомит семью с кулинарными традициями родины своего старшего сына Мэддокса.
Анджелина Джоли угостила детей жареными пауками: актриса знакомит семью с кулинарными традициями родины своего старшего сына Мэддокса.
«Газета.Ru» — о том, как Камбоджа изменила жизнь звезды Голливуда и чем еще угощают в этой части
Поедание пауков было, разумеется, лишь частью программы посещения Камбоджи для Анджелины Джоли и ее детей. В страну она прилетела, чтобы представить свой фильм «Сначала они убили моего отца: Воспоминания дочери Камбоджи». В поездку она взяла всех своих детей, которые присутствовали на аудиенции с королем Нородомом Сиамони и непосредственно на премьерном показе фильма. Обед, главным деликатесом которого являлись жареные тарантулы и скорпионы, был частью ознакомления детей семьи
Анджелина Джоли впервые посетила Камбоджу в 2001 году ради съемок первой части саги «Лара Крофт: Расхитительница гробниц». Как заявила сама актриса в интервью изданию BBC, она влюбилась в эту страну и в ее людей именно тогда.
Как режиссер картины, Джоли хотела показать всю правду о геноциде, случившимся 40 лет назад, самим камбоджийцам.
Жертвами многолетней Гражданской войны 70-х годов стало около двух миллионов человек, однако по заверениям Анджелины, в фильме под названием «Сначала они убили моего отца» сделан упор на любовь и поддержку.
Именно Камбоджа коренным образом повлияла на мировоззрение Джоли — в 2001 она стала послом Доброй Воли ООН. В 2002 году во время своего третьего визита Анджелина усыновила Мэддокса и приобрела дом в западной части страны, чтобы мальчик не отдалялся от культуры своего народа.
Мэддокс Шиван — старший приемный сын Анджелины Джоли. Актриса усыновила двухлетнего мальчика еще до того, как вышла замуж за Бреда Питта.
По прошествии тринадцати лет подросток Мэддокс Шиван
На съемках своей картины о трагедии в Камбодже Анджелина старалась заинтересовать Мэддокса историей его страны — когда фильм только готовился к производству, в ее планы входило посещение старшим сыном съемочной площадки практически ежедневно.
Однако это не единственный гастрономический специалитет Камбоджи, кулинарные традиции которой были в середине 70-х были ликвидированы (как и образование, медицина, промышленность, культура, религия). В чудовищный период геноцида Красных кхмеров уничтожались кулинарные книги — они считались буржуазными. С начала 80-х разрушенная страна в попытке восстановиться, абсорбировала кулинарные традиции соседних государств — Таиланда, Вьетнама, Лаоса, так что теперь здесь подают карри, как в Таиланде, супы с лапшой, как во Вьетнаме, жареные кусочки маринованной говядины, как в Лаосе.
Однако в последние пятнадцать лет кхмерская кулинария показывает признаки восстановления вместе со всей экономикой, и туристы обнаруживают, что кухня Камбоджи оказывается не такой острой, как у соседей, местный амок — рыба в кокосовом молоке — не похож на тайские карри,
Впрочем, такой еде не хватает экзотики. В Камбодже едят и более нетривиальные вещи, чем крабы с перцем.
Вкусными здесь находят лягушек и змей (их можно готовить в воке с соевым соусом и специями, например), семена лотоса и маленькие речные ракушки, которые грызут, как семечки, но главный деликатес — это