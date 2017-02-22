Анджелина Джоли знакомит сына с его родиной

Источник: Газета.Ру

«Газета.Ru» — о том, как Камбоджа изменила жизнь звезды Голливуда и чем еще угощают в этой части Юго-Восточной Азии. Поедание пауков было, разумеется, лишь частью программы посещения Камбоджи для Анджелины Джоли и ее детей. В страну она прилетела, чтобы представить свой фильм «Сначала они убили моего отца: Воспоминания дочери Камбоджи». В поездку она взяла всех своих детей, которые присутствовали на аудиенции с королем Нородомом Сиамони и непосредственно на премьерном показе фильма. Обед, главным деликатесом которого являлись жареные тарантулы и скорпионы, был частью ознакомления детей семьи Джоли-Питт со страной. Это экзотическое блюдо, как пояснила режиссер, было одним из главных способов выживания в голодный период Гражданской войны 70-х годов. Фильм снят по одноименной книге писательницы Лун Ун, которая своими глазами увидела геноцид красных кхмеров в возрасте пяти лет. Анджелина Джоли впервые посетила Камбоджу в 2001 году ради съемок первой части саги «Лара Крофт: Расхитительница гробниц». Как заявила сама актриса в интервью изданию BBC, она влюбилась в эту страну и в ее людей именно тогда.

Как режиссер картины, Джоли хотела показать всю правду о геноциде, случившимся 40 лет назад, самим камбоджийцам. Жертвами многолетней Гражданской войны 70-х годов стало около двух миллионов человек, однако по заверениям Анджелины, в фильме под названием «Сначала они убили моего отца» сделан упор на любовь и поддержку.

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Именно Камбоджа коренным образом повлияла на мировоззрение Джоли — в 2001 она стала послом Доброй Воли ООН. В 2002 году во время своего третьего визита Анджелина усыновила Мэддокса и приобрела дом в западной части страны, чтобы мальчик не отдалялся от культуры своего народа.

Мэддокс Шиван | Источник: AP 2017

Мэддокс Шиван — старший приемный сын Анджелины Джоли. Актриса усыновила двухлетнего мальчика еще до того, как вышла замуж за Бреда Питта.

Сообщалось, что родная мать продала своего сына фасилитатору (человеку, который облегчает общение биологических и приемных родителей) за 100 американских долларов: незаконное усыновление — большая проблема для страны.

По прошествии тринадцати лет подросток Мэддокс Шиван Джоли-Питт выразил желание вернуться на свою родину и найти своих биологических родителей. На съемках своей картины о трагедии в Камбодже Анджелина старалась заинтересовать Мэддокса историей его страны — когда фильм только готовился к производству, в ее планы входило посещение старшим сыном съемочной площадки практически ежедневно.

Жареные тарантулы — это, разумеется, тоже часть культуры страны, в данном случае — гастрономической.

Однако это не единственный гастрономический специалитет Камбоджи, кулинарные традиции которой были в середине 70-х были ликвидированы (как и образование, медицина, промышленность, культура, религия). В чудовищный период геноцида Красных кхмеров уничтожались кулинарные книги — они считались буржуазными. С начала 80-х разрушенная страна в попытке восстановиться, абсорбировала кулинарные традиции соседних государств — Таиланда, Вьетнама, Лаоса, так что теперь здесь подают карри, как в Таиланде, супы с лапшой, как во Вьетнаме, жареные кусочки маринованной говядины, как в Лаосе.

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Однако в последние пятнадцать лет кхмерская кулинария показывает признаки восстановления вместе со всей экономикой, и туристы обнаруживают, что кухня Камбоджи оказывается не такой острой, как у соседей, местный амок — рыба в кокосовом молоке — не похож на тайские карри, кисло-сладкий суп имеет мало общего с вьетнамским фо, а приготовленные на гриле крабы или курица с простым соусом из сока лайма и большого количества черного перца просто вкусны. Особенно если есть их не в ресторане, а купить в заведении для местных жителей, у торговки, которая положит блюдо на шпажках на картонную тарелку, выдаст плошку с соусом из сока лайма и молотого черного перца и отправить есть это все за низким пластиковым столиком. Впрочем, такой еде не хватает экзотики. В Камбодже едят и более нетривиальные вещи, чем крабы с перцем.

Помимо жареных тарантулов (говорят, что у них хрустящая корочка и нежная мякоть), кхмеры так же, во фритюре, готовят личинок гусениц-шелкопрядов и саранчу.

Источник: Reuters