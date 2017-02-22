В Калининграде объявили имена лучших учителей 2017 года

Как рассказали корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе городской администрации, победителем муниципального этапа «Учителя года» стала преподаватель истории и обществознания школы № 45 Людмила Ефремова. В конкурсе «Сердце отдаю детям» лучшей признали педагога дополнительного образования Дворца творчества детей и молодёжи Раушангуль Медетову.

В 2017 году в обоих конкурсах приняли участие 60 учителей из учреждений Калининграда. Мероприятие проходило на площадках школ №№ 31, 38, 56, лицеев №№ 23 и 25, гимназий №№ 1, 22, 32, 40, а также в местах допобразования.

— Я хочу поблагодарить всех, кто принял участие в конкурсах, потому что это всегда волнение, а подготовка к ним занимает очень много времени. Мы три года подряд занимаем первые места на областных конкурсах, защищаем честь Калининграда на площадках России. Наши учителя всегда лучшие из лучших, на которых надо равняться. Они помогают нам улучшать нашу систему образования, выпускать из школ всесторонне развитых детей, — сказал во время церемонии награждения глава города Александр Ярошук.

«Сердце отдаю детям» проводится раз в два года. Муниципальный этап проходил с 23 января по 4 февраля. В конкурсе участвовали 27 педагогов дополнительного образования со стажем не менее пяти лет. Это почти вдвое больше числа претендентов прошлого года. На пять номинаций ежегодного «Учителя года» заявились 33 преподавателя. Целью проекта является поддержка и поощрение талантливых специалистов.