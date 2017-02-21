Прорыв трубы на Ветеранов устранили

Как сообщили в пресс-службе «Теплосеть Санкт-Петербурга», сварочные работы у дома № 101 на проспекте Ветеранов закончены в 19:15 21 февраля. В настоящее время идет запитка системы горячей водой. В ходе ремонтных работ было заменено шесть метров трубопровода.

«К 22:00 потребители начнут получать тепло в полном объеме», — заверили в компании.

Напомним, горячая вода из дефектной трубы ночью 21 февраля залила припаркованные автомобили. По словам очевидцев, высота фонтана достигала пятого этажа. 45 зданий перевели на пониженные параметры подачи тепла, горячее водоснабжение удалось сохранить.