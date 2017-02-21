Прорыв трубы на Ветеранов устранили
Коммунальную аварию, которая произошла ночью 21 февраля в Кировском районе Петербурга, ликвидировали. В ближайшее время тепло вернется в дома.
Коммунальную аварию, которая произошла ночью 21 февраля в Кировском районе Петербурга, ликвидировали. В ближайшее время тепло вернется в дома.
Как сообщили в
«К 22:00 потребители начнут получать тепло в полном объеме», — заверили в компании.
Напомним, горячая вода из дефектной трубы ночью 21 февраля залила припаркованные автомобили. По словам очевидцев, высота фонтана достигала пятого этажа. 45 зданий перевели на пониженные параметры подачи тепла, горячее водоснабжение удалось сохранить.