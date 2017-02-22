Ректор Воронежского института физкультуры предложил ввести целевое обучение тренеров
По словам Геннадия Бугаева, мера позволит обновить кадры.
По словам Геннадия Бугаева, мера позволит обновить кадры.
Ректор Воронежского государственного института физической культуры (ВГИФК) Геннадий Бугаев предложил ввести в регионе целевое обучение тренеров. Мера позволит омолодить тренерские кадры, заявил Бугаев на заседании облправительства во вторник, 21 февраля.
Средний возраст спортивного тренера в регионе и в стране — 50 лет, отметил Бугаев.
— Максимальная зарплата молодого специалиста в сфере физкультуры и спорта составляет 10−12 тыс. рублей. И поэтому многие выпускники физкультурных вузов предпочитают устраиваться не по специальности, — пояснил ректор ВГИФК.
Бугаев предложил предусмотреть в областном бюджете на 2018 год средства на целевое обучение молодых тренеров. Схема предполагает, что регион оплачивает обучение студента, а после выпуска из вуза молодой специалист обязуется работать по специальности.
Губернатор Алексей Гордеев поручил подчиненным изучить целесообразность предложения.
— Мы заинтересованы в том, чтобы средний возраст специалистов был ниже, чем сегодня, — прокомментировал инициативу руководитель областного управления физкультуры и спорта Владимир Кадурин. — Для этого мы проводим работу совместно с воронежскими образовательными учреждениями, но этого недостаточно. Возможность целевого обучения мы по поручению губернатора проработаем и выясним, насколько это эффективно и актуально.
В Воронежский институт физкультуры и спорта ежегодно поступают 115 человек, 45% из них — из районов области. По данным на начало 2017 года на дневном отделении вуза учатся 457 студентов, из них 340 — из Воронежской области.