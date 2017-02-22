Ректор Воронежского института физкультуры предложил ввести целевое обучение тренеров

Ректор Воронежского государственного института физической культуры (ВГИФК) Геннадий Бугаев предложил ввести в регионе целевое обучение тренеров. Мера позволит омолодить тренерские кадры, заявил Бугаев на заседании облправительства во вторник, 21 февраля.

Средний возраст спортивного тренера в регионе и в стране — 50 лет, отметил Бугаев.

— Максимальная зарплата молодого специалиста в сфере физкультуры и спорта составляет 10−12 тыс. рублей. И поэтому многие выпускники физкультурных вузов предпочитают устраиваться не по специальности, — пояснил ректор ВГИФК.

Бугаев предложил предусмотреть в областном бюджете на 2018 год средства на целевое обучение молодых тренеров. Схема предполагает, что регион оплачивает обучение студента, а после выпуска из вуза молодой специалист обязуется работать по специальности.

Губернатор Алексей Гордеев поручил подчиненным изучить целесообразность предложения.

— Мы заинтересованы в том, чтобы средний возраст специалистов был ниже, чем сегодня, — прокомментировал инициативу руководитель областного управления физкультуры и спорта Владимир Кадурин. — Для этого мы проводим работу совместно с воронежскими образовательными учреждениями, но этого недостаточно. Возможность целевого обучения мы по поручению губернатора проработаем и выясним, насколько это эффективно и актуально.

В Воронежский институт физкультуры и спорта ежегодно поступают 115 человек, 45% из них — из районов области. По данным на начало 2017 года на дневном отделении вуза учатся 457 студентов, из них 340 — из Воронежской области.