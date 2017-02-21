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22:03 (мск), источник: m24.ru

Холода придут в Москву в среду

Днем температура опустится до минус двух градусов.

Источник: Москва 24

Три дня подряд температура в московском регионе была выше нормы почти на восемь градусов, но 22 февраля синоптики прогнозируют похолодание, передает телеканал «Москва 24».

В ночь на среду столицу начнет пересекать холодный атмосферный фронт, сопровождающийся зарядами снега и вторжением холодного воздуха, из-за чего будет образовываться гололедица.
Олег ПрокофьевВедущий специалист центра погоды Фобос

Ночью температура не будет отличаться от дневной и составит от нуля до минус двух градусов. Однако к вечеру температура опустится до минус семи градусов.

В течение дня будет идти снег, местами мокрый. Из-за сильного ветра, порывы которого будут достигать 17 метров в секунду, синоптики объявили в городе «желтый» уровень опасности погоды.

Комментарии
1
ЛВК
Завтра будем отмечать день травматолога...
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