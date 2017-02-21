Холода придут в Москву в среду
Днем температура опустится до минус двух градусов.
Днем температура опустится до минус двух градусов.
Три дня подряд температура в московском регионе была выше нормы почти на восемь градусов, но 22 февраля синоптики прогнозируют похолодание, передает телеканал «Москва 24».
В ночь на среду столицу начнет пересекать холодный атмосферный фронт, сопровождающийся зарядами снега и вторжением холодного воздуха, из-за чего будет образовываться гололедица.
Ночью температура не будет отличаться от дневной и составит от нуля до минус двух градусов. Однако к вечеру температура опустится до минус семи градусов.
В течение дня будет идти снег, местами мокрый.