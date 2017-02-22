Рейтинг президента Исландии оказался под угрозой после слов о ненависти к ананасам

На вопрос учащихся, как он относится к гавайской пицце, в состав которой входят ананасы, национальный лидер заявил, что будь его воля, он бы запретил добавлять этот продукт в пиццу, сообщает Iceland Review.

Неожиданное заявление Йоуханнессона вызвало много споров в Сети. В частности, местные журналисты задались вопросом, как изменилось отношение сограждан к президенту после его слов о ненависти к ананасам. Как ни странно, многие исландцы заявили, что стали хуже относиться к главе государства, чей рейтинг до злосчастной встречи составлял 97 процентов.