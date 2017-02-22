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08:32 (мск), источник: Вести.Ру

Рейтинг президента Исландии оказался под угрозой после слов о ненависти к ананасам

Президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон сделал рискованное заявление на встрече с местными школьниками.

Источник: Reuters

На вопрос учащихся, как он относится к гавайской пицце, в состав которой входят ананасы, национальный лидер заявил, что будь его воля, он бы запретил добавлять этот продукт в пиццу, сообщает Iceland Review.

Неожиданное заявление Йоуханнессона вызвало много споров в Сети. В частности, местные журналисты задались вопросом, как изменилось отношение сограждан к президенту после его слов о ненависти к ананасам. Как ни странно, многие исландцы заявили, что стали хуже относиться к главе государства, чей рейтинг до злосчастной встречи составлял 97 процентов.

Сотрудники зарубежных СМИ также стали спорить, насколько целесообразно класть ананасы в пиццу. К примеру, журналисты Buzzfeed назвали такой продукт «самым оскорбительным в мире».

Комментарии
5
Северный Мишка
Добавляют не только ананасы, но и рябчиков!
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А Б
Остаётся только сожалеть, что о продуктах питания не высказывается ВВП, может хоть это могло бы снизить нарисованный пропагандой его высокий рейтинг. Впрочем, в отличии от вполне демократичных и простых в общении лидеров других стран, ВВП такими продуктами вряд ли питается вообще.
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Тамара Гранаткина
"Камень преткновения", "яблоко раздора"... а теперь уже и "ананас раздора" как будто других проблем нет. Хочешь ешь - хочешь - нет, нашли глобальную проблему.
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