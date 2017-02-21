Роскомнадзор запустил робота для поиска нарушений в СМИ

Роскомнадзор использует «специальную программу по выявлению СМИ, которые не обозначают экстремистские организации экстремистскими», — цитирует Смирнов слова ведомства. По его информации, ведомство «с февраля начало массово выписывать за это штрафы».

По словам Смирнова, теперь претензиях Роскомнадзора можно узнать «постфактум из протокола про штрафы». Так, как сообщил Смирнов, «Медиазона» получила от Роскомнадзора уведомления о двух штрафах на сумму 5 тыс. руб.

Издание оштрафовали из-за публикации про «Меджлис крымскотатарского народа», который был запрещен решением Верховного суда Крыма в 2016 году, и националистическую организацию Misanthropic Division, запрещенную Красноярским краевым судом в 2015 году, уточнил он. Обе организации были признаны в России экстремистскими.

«Медиазона» собирается обжаловать решение ведомства, подчеркнул Смирнов. «Мы с этим штрафом не согласны, потому что считаем, что положительного контекста в обозначении этих организаций у нас не было. Про Misanthropic Division у нас написано, что это нацисты, которых обвиняют в убийствах», — пояснил он. В других публикациях издания про экстремистские организации, по его словам, указывалось, что они запрещены в России.