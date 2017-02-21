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22:00 (мск), источник: РБК

Роскомнадзор запустил робота для поиска нарушений в СМИ

Роскомнадзор запустил робота для поиска публикаций СМИ об экстремистских организациях, в которых не указывается, что они экстремистские. Об этом изданию «Meduza» сообщил главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов.

Роскомнадзор использует «специальную программу по выявлению СМИ, которые не обозначают экстремистские организации экстремистскими», — цитирует Смирнов слова ведомства. По его информации, ведомство «с февраля начало массово выписывать за это штрафы».

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По словам Смирнова, теперь претензиях Роскомнадзора можно узнать «постфактум из протокола про штрафы». Так, как сообщил Смирнов, «Медиазона» получила от Роскомнадзора уведомления о двух штрафах на сумму 5 тыс. руб.

Издание оштрафовали из-за публикации про «Меджлис крымскотатарского народа», который был запрещен решением Верховного суда Крыма в 2016 году, и националистическую организацию Misanthropic Division, запрещенную Красноярским краевым судом в 2015 году, уточнил он. Обе организации были признаны в России экстремистскими.

«Медиазона» собирается обжаловать решение ведомства, подчеркнул Смирнов. «Мы с этим штрафом не согласны, потому что считаем, что положительного контекста в обозначении этих организаций у нас не было. Про Misanthropic Division у нас написано, что это нацисты, которых обвиняют в убийствах», — пояснил он. В других публикациях издания про экстремистские организации, по его словам, указывалось, что они запрещены в России.

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