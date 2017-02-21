В США вандалы расписали монумент Вашингтона

Официальный представитель парковой полиции Анна Роуз сообщила, что надписи были обнаружены в Вашингтоне на прошедших выходных.

Она уточнила, что надписи на монументе Вашингтона связаны с убийством президента Кеннеди и терактом 11 сентября.

Она уточнила, что надписи на монументе Вашингтона связаны с убийством президента Кеннеди и терактом 11 сентября.

По данным парковой службы, надписи на обоих монументах нанесены схожим почерком, что доказывает, что их автором мог быть один человек.

Граффити схожего содержания были обнаружены в пяти местах города, сообщает The Washington Post. Полиция пытается установить личность вандала с помощью камер наружного наблюдения.