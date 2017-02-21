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22:17 (мск), источник: РБК

В США вандалы расписали монумент Вашингтона

Неизвестные в США нанесли надписи на монумент Вашингтона и мемориал солдатам Второй мировой войны. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на Службу национальных парков.

Источник: AP 2017

Официальный представитель парковой полиции Анна Роуз сообщила, что надписи были обнаружены в Вашингтоне на прошедших выходных.

Она уточнила, что надписи на монументе Вашингтона связаны с убийством президента Кеннеди и терактом 11 сентября.

По данным парковой службы, надписи на обоих монументах нанесены схожим почерком, что доказывает, что их автором мог быть один человек.

Граффити схожего содержания были обнаружены в пяти местах города, сообщает The Washington Post. Полиция пытается установить личность вандала с помощью камер наружного наблюдения.

Монумент Вашингтона — гранитный обелиск высотой 169 метров, который был воздвигнут в 1848—1884 годах между Белым домом и Капитолием в Вашингтоне как памятник первому президенту США, Джорджу Вашингтону.

Мемориал солдатам Второй Мировой был открыт в Вашингтоне в мае 2004 года. ​Мемориал выполнен в виде водоема, вокруг которого размещены 56 колонн, украшенных лавровыми венками.

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