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09:55 (мск), источник: Югополис

Скончался известный краснодарский фотожурналист Георгий Шепетина

Он умер после тяжелой болезни.

Источник: Югополис

Георгия Шепетину журналисты и читатели знали как мастера репортажной съемки, фотохудожника, редактора специализированных изданий. Он сотрудничал со многими местными газетами и журналами, принимал участие в рекламных проектах.

Пик его творческой карьеры связан с работой в газете «Комсомолец Кубани», где он неоднократно становился победителем творческих конкурсов.

Редакция «Югополиса» выражает глубокие соболезнования родным, друзьям и коллегам Георгия Шепетины.

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