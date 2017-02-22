Скончался известный краснодарский фотожурналист Георгий Шепетина
Он умер после тяжелой болезни.
Он умер после тяжелой болезни.
Георгия Шепетину журналисты и читатели знали как мастера репортажной съемки, фотохудожника, редактора специализированных изданий. Он сотрудничал со многими местными газетами и журналами, принимал участие в рекламных проектах.
Пик его творческой карьеры связан с работой в газете «Комсомолец Кубани», где он неоднократно становился победителем творческих конкурсов.
Редакция «Югополиса» выражает глубокие соболезнования родным, друзьям и коллегам Георгия Шепетины.