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11:29 (мск), источник: ИА Татар-информ

В праздничные дни в Татарстане изменится расписание движения электричек

(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). В связи с праздничными выходными в честь Дня защитника Отечества меняется расписание движения пригородных поездов, сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Так, 22 февраля электрички будут следовать по расписанию пятницы. 23, 24 и 25 февраля — по расписанию субботы (выходного дня), 26 февраля — воскресенья (выходного дня), 27 февраля — понедельника (рабочего дня).

Пригородные поезда № 6491 и № 6492 сообщением Алатырь — Красный Узел — Алатырь 24, 25, 26 февраля выйдут на линию в одновагонном составе. 22, 23 и 27 февраля поезда курсировать не будут.

Электрички № 6677 и № 6678 сообщением Ижевск — Набережные Челны — Ижевск 22, 23, 24, 25, 26 и 27 февраля будут следовать в двухвагонном составе.

Поезд № 6751 Ижевск — Набережные Челны 24 и 25 февраля назначается в двухвагонном составе. Электричка № 6752 Набережные Челны — Ижевск 25 и 26 февраля также будет курсировать в двухвагонном составе. А поезда № 6924 и 6923 Казань — Кизнер — Казань 23 февраля назначаются в шестивагонном составе.

Электрички № 6751 и 6752 сообщением Набережные Челны — Ижевск — Набережные Челны 22, 23 и 27 февраля курсировать не будут. 25 и 26 февраля отменяется движение электричек № 6191, 6192, 6193 и 6194 Канаш — Шумерля — Канаш.

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