В сети представили карту самых опасных стран в мире

При составлении карты Loulan использовал данные опроса 2013 года, в ходе которого жители 65 стран рассказали, какие государства считают самой большой угрозой миру во всем мире.

Больше всего респонденты опасались Соединенных Штатов Америки. В частности, главным агрессором США назвали участвовавшие в опросе россияне, китайцы, жители Индонезии, ЮАР, Австралии, стран Латинской Америки и некоторых стран Европы.

На втором месте в этом списке значится Пакистан. Его боятся в Афганистане, Индии и прилегающих к ней государствах. Большую угрозу для мира составляет Иран, считают в США, Канаде, части Великобритании и ряде европейских стран. Сирию боятся во Франции и Румынии, а России опасаются только жители Польши.

Карта спровоцировала активное обсуждение на Reddit: под записью более трех тысяч комментариев. Среди прочего пользователи отмечают, что карта нуждается в исправлениях, поскольку опрос проводился до избрания Дональда Трампа президентом США, ядерной сделки с Ираном, присоединения Крыма к России, масштабной войны с ИГ (запрещена в России) и наплыва мигрантов в Европу.