Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В шоу «Модный приговор» сменился ведущий
В Думе обвинили Дмитрия Кисилева в заговоре против Путина
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми
Собчак против Брежневой: последний шанс
Трамп: мы не знаем, кто контролирует войска на востоке Украины Президент США заявил, что спецслужбы не до конца понимают, что происходит на Донбассе
Катя Гордон отправилась рожать в прямом эфире
Ксения Собчак не может привыкнуть к роли мамы
В Москве продается самая маленькая квартира в России
Маткапиталом разрешат гасить ипотечные платежи
Лавров объяснил выходку Киева из-за смерти Чуркина – СМИ
Ляшко поглумился над смертью Чуркина - СМИ
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак против Брежневой: последний шанс
СМИ: Кадыров написал обращение в связи со смертью Виталия Чуркина
Эксперт о мерах Путина по ДНР: Предупредил Трампа
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней»
Eclipse Cross — новый японский кроссовер
Фоторепортажи
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
00:36 (мск), источник: Lenta.Ru

В сети представили карту самых опасных стран в мире

Пользователь портала Reddit под ником Loulan показал на карте, каких государств больше всего боятся жители стран мира. За короткий срок посетители Reddit вывели его творение в топ ресурса.

Источник: reddit.com

При составлении карты Loulan использовал данные опроса 2013 года, в ходе которого жители 65 стран рассказали, какие государства считают самой большой угрозой миру во всем мире.

Читайте также
Составлена карта Европы с фразами, которые бесят жителей разных стран

Больше всего респонденты опасались Соединенных Штатов Америки. В частности, главным агрессором США назвали участвовавшие в опросе россияне, китайцы, жители Индонезии, ЮАР, Австралии, стран Латинской Америки и некоторых стран Европы.

На втором месте в этом списке значится Пакистан. Его боятся в Афганистане, Индии и прилегающих к ней государствах. Большую угрозу для мира составляет Иран, считают в США, Канаде, части Великобритании и ряде европейских стран. Сирию боятся во Франции и Румынии, а России опасаются только жители Польши.

Карта спровоцировала активное обсуждение на Reddit: под записью более трех тысяч комментариев. Среди прочего пользователи отмечают, что карта нуждается в исправлениях, поскольку опрос проводился до избрания Дональда Трампа президентом США, ядерной сделки с Ираном, присоединения Крыма к России, масштабной войны с ИГ (запрещена в России) и наплыва мигрантов в Европу.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Трамп нашел виновника бардака в США
Трамп собрался заключить сделку с Россией
Парламент Великобритании одобрил аналог «закона Магнитского»
Пентагон ответил на предложение Шойгу о сотрудничестве войск
Трамп выразил соболезнования в связи со смертью Чуркина
Вандалы расписали монумент Вашингтона в США
«Манчестер Сити» и «Монако» забили восемь голов в Лиге чемпионов
NASA объявило об экстренной пресс-конференции
Спорт
Пятерых российских лыжников не пустили на чемпионат мира Для некоторых из наших звезд решение Спортивного арбитражного суда может стать финальной точкой в карьере
Авто
Китайцы создали «простой рамный внедорожник» за $12 000 Китайский концерн Beijing Automobile Works (BAIC) выпустит новый внедорожник, который пока скрывается под кодовым номером 008
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду на то, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
В шоу «Модный приговор» сменился ведущий Причины замены Александра Васильева пока не сообщаются
Недвижимость
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Маткапиталом разрешат гасить ипотечные платежи
В России на 3D-принтере напечатали первый дом
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Виктория Дайнеко и ее дочка попали в неприятную ситуацию Поклонники устроили певице травлю.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь