Суд во Владивостоке приступает к рассмотрению дела экс-директора ОАО «Радиоприбор»

Владивосток, 22 февраля, PrimaMedia.

Первомайский районный суд во Владивостоке в среду, 22 февраля, начинает рассматривать уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ОАО «Радиоприбор» Михаила Харченко. Он обвиняется в невыплате заработной платы и сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сообщает ИА PrimaMedia.

По версии следствия, Михаил Харченко, будучи генеральным директором ОАО «Радиоприбор», в период с июня 2015 года по февраль 2016 года не выплачивал заработную плату более чем тысяче работникам предприятия. В результате этого образовалась задолженность на общую сумму более 219 млн рублей. При этом на предприятии имелись денежные средства, достаточные для выплаты заработной платы. Кроме того, в период с апреля по декабрь 2015 года Харченко умышленно скрыл денежные средства предприятия в сумме свыше 92 млн рублей, предназначенные для выплаты взысканий по недоимкам по налогам и сборам.

«В ходе расследования на имущество фигуранта дела был наложен арест на сумму 5 млн рублей с целью обеспечения исполнения приговора в части заявленного гражданского иска», — говорится в официальном пресс-релизе Генпрокуратуры.

Известно, что дело поступило в суд после новогодних праздников. Первое заседание назначено на 22 февраля. Защита заявила ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, потому как подсудимый полностью признал свою вину.