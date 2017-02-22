Мэра Владивостока оставили под арестом до 30 мая

Владивосток, 22 февраля, PrimaMedia.

Басманный суд Москвы 21 февраля рассмотрел ходатайство следствия о продлении срока ареста мэра Владивостока Игоря Пушкарева, обвиняемого в коммерческом подкупе и злоупотреблении полномочиями. Суд оставил Пушкарева под арестом до 30 мая, сообщает ИА PrimaMedia.

Адвокат Пушкарева Александр Высоцкий на заседании сказал, что арест для его клиента избыточная мера пресечения.

«У Пушкарева трое детей, он не судим и имеет многочисленные награды. Следственная группа работает во Владивостоке, а сам Пушкарев может находится под домашним арестом», — отметил адвокат.

Сам Пушкарев отметил, что за все время ареста следователь встречался с ним всего раз. Пушкарев изъявил желание доказать свою невиновность, работая плотнее со следствием. Он также повторил, что уголовное дело появилось по политическим причинам.

Также до 30 мая был продлен арест другого фигуранта дела — директора компании «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова. А ранее суд оставил до этого же срока в силе домашний арест брата мэра Владивостока Андрея Пушкарева, который возглавляет компанию «Востокцемент» и обвиняется в коммерческом подкупе. Игорь Пушкарев и Андрей Лушников содержатся в СИЗО.

Напомним, главу Владивостока арестовали 1 июня 2016 года. Следствие обвиняет Игоря Пушкарева в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе при организации закупок строительных материалов для ремонта дорог Владивостока. По версии следствия Пушкарев в 2009—2014 годах, действуя из корыстных побуждений, злоупотреблял должностными полномочиями. В частности, мэр организовал приобретение МУПВ «Дороги Владивостока» строительных материалов в большом объеме и по завышенной цене у группы компаний «Востокцемент». Эту фирму контролировал брат Пушкарева Андрей. В итоге, как следует из материалов дела, мэр Пушкарев лично получил не менее 45 млн рублей. Кроме того, указанные действия повлекли тяжкие последствия в виде причинения муниципальному предприятию «Дороги Владивостока» ущерба на сумму более 158 млн рублей и образования кредиторской задолженности на сумму около 800 млн рублей. Руководитель предприятия «Дороги Владивостока» Андрей Лушников был заключен под стражу, а Андрей Пушкарев отправлен под домашний арест. По версии следствия, именно он, будучи генеральным директором ООО «Востокцемент», передал в 2012—2014 годах Лушникову не менее 1,4 млн рублей в качестве коммерческого подкупа. В ходе одного из заседаний Игорь Пушкарев заявил, что кредиторскую задолженность «Востокцемент» МУПу простил.