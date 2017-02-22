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07:56 (мск), источник: Вести Иркутск

8 тонн одежды для нуждающихся собрали иркутяне за месяц

8 тонн одежды для нуждающихся собрали иркутяне за месяц. Вещи люди оставляли в специальных боксах в супермаркетах города.

Источник: Вести Иркутск

Большую часть пожертвований передали в благотворительный фонд «Оберег». Там их может получить каждый — абсолютно бесплатно. Также одежду продавали, чтобы на вырученные средства воплощать экологические проекты. Вы ещё можете помочь другими. Боксы продолжают работать.

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