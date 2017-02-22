8 тонн одежды для нуждающихся собрали иркутяне за месяц
8 тонн одежды для нуждающихся собрали иркутяне за месяц. Вещи люди оставляли в специальных боксах в супермаркетах города.
8 тонн одежды для нуждающихся собрали иркутяне за месяц. Вещи люди оставляли в специальных боксах в супермаркетах города.
Большую часть пожертвований передали в благотворительный фонд «Оберег». Там их может получить каждый — абсолютно бесплатно. Также одежду продавали, чтобы на вырученные средства воплощать экологические проекты. Вы ещё можете помочь другими. Боксы продолжают работать.