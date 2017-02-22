Экспертам понадобилось несколько недель на определение причин смерти Чуркина

Нью-йоркские судмедэксперты пришли к выводу о необходимости проведения токсикологической и других экспертиз.

Дело о смерти дипломата, согласно принятой практике, передано в городское бюро судебно-медицинской экспертизы.

Виталий Чуркин скоропостижно скончался в Нью-Йорке в понедельник, 20 февраля, за день до своего 65-летия. По данным газеты The New York Post, утром дипломат почувствовал себя плохо из-за «проблем с сердцем», в тяжелом состоянии его доставили в одну из больниц, однако врачи не смогли спасти его жизнь.

Виталий Чуркин был постпредом России при ООН с 2006 года. Президент России Владимир Путин наградил его посмертно орденом Мужества.