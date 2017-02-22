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03:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Экспертам понадобилось несколько недель на определение причин смерти Чуркина

Судмедэксперты пока не смогли определить причину смерти постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина, на это может уйти несколько недель. Об этом сообщает Associated Press.

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Нью-йоркские судмедэксперты пришли к выводу о необходимости проведения токсикологической и других экспертиз.

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Дело о смерти дипломата, согласно принятой практике, передано в городское бюро судебно-медицинской экспертизы.

Виталий Чуркин скоропостижно скончался в Нью-Йорке в понедельник, 20 февраля, за день до своего 65-летия. По данным газеты The New York Post, утром дипломат почувствовал себя плохо из-за «проблем с сердцем», в тяжелом состоянии его доставили в одну из больниц, однако врачи не смогли спасти его жизнь.

Виталий Чуркин был постпредом России при ООН с 2006 года. Президент России Владимир Путин наградил его посмертно орденом Мужества.

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