Имя героя России присвоили кадетскому классу хабаровской школы

Торжественную церемонию в честь этого события проведут в краевом УМВД. Шевроны кадетам вручат руководители и боевые товарищи Сергея Орлова. Также мероприятие посетят родители героя, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».

«Пятый “а” мы сразу формировали как кадетский, а присвоить ему имя героя предложили в краевом УМВД. На уроки ребята ходят в форме, а учебный день начинается у них с построения и развода. Со следующего года в планах внеурочной деятельности строевая подготовка, знакомство с законами, совместные мероприятия с правоохранительными структурами», — рассказала заместитель директора школы № 66 по воспитательной работе Анжелика Приспешкина.