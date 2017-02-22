Снег во Владивостоке прекратится только к вечеру — синоптики
В центральных районах края осадки продолжат идти и завтра.
В центральных районах края осадки продолжат идти и завтра.
Владивосток, 22 февраля, PrimaMedia.
Снегопад, который начался сегодня, 22 февраля, утром во Владивостоке, прекратится только ближе к вечеру. По прогнозам синоптиков за это время выпадет 4−5 мм осадков. В центральных районах края осадки продолжат идти и завтра, сообщает ИА PrimaMedia.
— Снег падает мелкий, но, учитывая его продолжительность, вполне вероятно, что к вечеру во Владивостоке может выпасть до 4−5 мм осадков. Сегодня также будет дуть южный ветер умеренный до сильного. На предстоящих длинных осадков не ожидается, — рассказал корр. агентства
Аэропорт работает в штатном режиме, все самолеты улетают и прилетают по расписанию. Однако отменены несколько автобусов.
510 Владивосток — Преображение 10.00.
545 Владивосток — Уссурийск 10.05.
517 Владивосток — Ярославка 10.25.
501 Владивосток — Уссурийск 11.30.
501 Владивосток — Уссурийск 12.05.
522 Владивосток — Покровка 13.30.
501 Владивосток — Уссурийск 17.35.
501 Владивосток — Уссурийск 19.10.