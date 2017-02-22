Снег во Владивостоке прекратится только к вечеру — синоптики

Владивосток, 22 февраля, PrimaMedia.

Снегопад, который начался сегодня, 22 февраля, утром во Владивостоке, прекратится только ближе к вечеру. По прогнозам синоптиков за это время выпадет 4−5 мм осадков. В центральных районах края осадки продолжат идти и завтра, сообщает ИА PrimaMedia.

— Снег падает мелкий, но, учитывая его продолжительность, вполне вероятно, что к вечеру во Владивостоке может выпасть до 4−5 мм осадков. Сегодня также будет дуть южный ветер умеренный до сильного. На предстоящих длинных осадков не ожидается, — рассказал корр. агентства пресс-секретарь Примгидромета.

Аэропорт работает в штатном режиме, все самолеты улетают и прилетают по расписанию. Однако отменены несколько автобусов.

510 Владивосток — Преображение 10.00.

545 Владивосток — Уссурийск 10.05.

517 Владивосток — Ярославка 10.25.

501 Владивосток — Уссурийск 11.30.

501 Владивосток — Уссурийск 12.05.

522 Владивосток — Покровка 13.30.

501 Владивосток — Уссурийск 17.35.

501 Владивосток — Уссурийск 19.10.