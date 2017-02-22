Расписание электропоездов изменится на праздники в Приморье
В связи с праздничными днями 23 и 24 февраля пригородные поезда курсируют графиком выходного дня. Об этом ИА Дейта сообщили в
В связи с праздничными днями 23 и 24 февраля пригородные поезда курсируют графиком выходного дня. Об этом ИА Дейта сообщили в
На маршруты выйдут все электропоезда, курсирующие ежедневно. Не курсируют следующие электропоезда:
№ 6325, сообщением «Владивосток- Надеждинская», (отправлением по графику в 16 часов 25 минут),
№ 6315, сообщением «Владивосток- Надеждинская», (отправлением по графику в 18 часов 40 минут),
№ 6344, сообщением «Надеждинская- Владивосток», (отправлением по графику в 7 часов 1 минуту),
№ 6326, сообщением «Надеждинская- Третья Рабочая», (отправлением по графику в 18 часов 54 минуты).