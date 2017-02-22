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04:23 (мск), источник: РИА Новости

В Приморье перенесли суд по делу экс-главы оборонного завода «Радиоприбор»

ВЛАДИВОСТОК, 22 фев — РИА Новости. Первомайский районный суд Владивостока в среду перенес рассмотрение дела в отношении бывшего гендиректора оборонного завода «Радиоприбор» Михаила Харченко из-за его болезни, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Источник: AP 2017

Экс-директору завода Михаилу Харченко предъявлено обвинение по статьям о невыплате заработной платы и сокрытии денежных средств в крупном размере. По данным следствия, речь шла о 81 миллионе рублей. Кроме того, было возбуждено дело о злоупотреблении полномочиями. В Следственном комитете считают, что руководство предприятия причинило заводу ущерб на сумму не менее 365 миллионов рублей.

Первое заседание по делу Харченко было назначено на среду. Подсудимый в зал не явился, и его защита попросила перенести заседание из-за отсутствия подзащитного.

«Харченко с 14 февраля находится на стационарном лечении в хирургическом отделении краевой клинической больницы», — сказала адвокат. По ее словам, ориентировочная дата выписки из стационара — 15 марта.

Прокурор поддержала перенесение заседание. Потерпевшие также не высказали возражений, и судья перенес заседание на 7 марта 10.00 по местному времени (03.00 мск).

«Радиоприбор» — одно из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса на Дальнем Востоке по производству радиоэлектронной техники. Сложная финансовая ситуация на заводе возникла в конце 2014 года, сейчас проводится процедура банкротства, введено внешнее управление.

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