В Приморье перенесли суд по делу экс-главы оборонного завода «Радиоприбор»

Экс-директору завода Михаилу Харченко предъявлено обвинение по статьям о невыплате заработной платы и сокрытии денежных средств в крупном размере. По данным следствия, речь шла о 81 миллионе рублей. Кроме того, было возбуждено дело о злоупотреблении полномочиями. В Следственном комитете считают, что руководство предприятия причинило заводу ущерб на сумму не менее 365 миллионов рублей.

Первое заседание по делу Харченко было назначено на среду. Подсудимый в зал не явился, и его защита попросила перенести заседание из-за отсутствия подзащитного.

«Харченко с 14 февраля находится на стационарном лечении в хирургическом отделении краевой клинической больницы», — сказала адвокат. По ее словам, ориентировочная дата выписки из стационара — 15 марта.

Прокурор поддержала перенесение заседание. Потерпевшие также не высказали возражений, и судья перенес заседание на 7 марта 10.00 по местному времени (03.00 мск).